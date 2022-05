“Lo que más deseo es poder rendir, pero no por mí mismo, sino para ayudar al equipo”

Álvaro Rey (Sevilla, 1989) todavía no ha podido mostrar su verdadero nivel en los cuatro meses que lleva en A Coruña, desde su fichaje por el Deportivo a principios de enero. Los problemas físicos lo lastraron, pero forman parte del pasado y ahora espera tener “más continuidad” en los tres partidos que faltan para llegar a tope al play off: “Lo que más deseo ahora mismo es poder rendir, pero no por mí mismo, sino para ayudar al equipo a conseguir ese ansiado ascenso”.

¿El parón viene bien o hubiese preferido competir este domingo?

Es verdad que el hecho de parar faltando tan poco, tampoco es bueno, pero se ha dado así. Son las circunstancias de la liga y es lo que hay ahora. Al final, también viene bien para desconectar un poco y estar con la familia. Seguro que nos va a venir bien.

Lo que necesita son, precisamente, partidos.

El futbolista el ritmo de competición lo coge jugando. Espero tener más continuidad, más minutos en estos tres últimos partidos antes del play off para eso, para estar al 100% en lo verdaderamente importante, que son los play off. Estoy entrenando fuerte para ayudar al equipo.

¿Le falta mucho para alcanzar la plenitud física?

No. Estoy bien, pero es lo que te digo, al final el ritmo y el estado físico 100% te lo da la competición, competir domingo tras domingo. Estoy cerca de ello. Espero tener más continuidad en estos tres partidos. Ese es mi objetivo, jugar lo máximo posible para llegar bien al play off.

Su llegada generó expectativas muy grandes, ¿está ansioso por demostrar el fútbol que lleva dentro?

En ese sentido estoy un poco, no sé cómo llamarlo, cabizbajo conmigo mismo, porque entre una cosa y otra no he demostrado el cartel con el que venía. Encima, llevaba mucho tiempo queriendo venir al Dépor, casi vine en otras ocasiones. Las expectativas que tenían sobre mí evidentemente a día de hoy no las estoy cumpliendo. Yo soy autocrítico conmigo mismo pero sí es verdad que en ilusión y en ganas no me gana nadie, porque lo que más deseo ahora mismo es poder rendir, pero no rendir por mí mismo sino rendir para ayudar al equipo a conseguir ese ansiado ascenso.

¿Aún hay tiempo para ver al verdadero Álvaro Rey?

Sí. Todavía quedan tres partidos más y el play off, que al final es lo que te dicta una temporada. Los últimos partidos son los más importantes del año y al final para eso vine, entre comillas, para jugar los partidos importantes, para jugar los partidos que nos den ese ansiado ascenso. Ese es mi objetivo principal y por ello voy a luchar hasta el último día.

¿El equipo está más entero mentalmente tras las últimas victorias en Riazor, sobre todo la del pasado sábado contra la UD Logroñés?

Sí. Estamos a un nivel muy alto, que es lo que se espera de nosotros, por el nivel de plantilla y jugadores que tenemos. La verdad es que el equipo, sobre todo en casa, ha salido desde el minuto uno a ganar el partido, con una intensidad y un ritmo que es el que queremos. Ese es el camino a seguir.

¿Es clave para ganar el play off llegar con la flecha hacia arriba?

Siempre es bueno llegar con buena dinámica, pero al final esto es fútbol y muchas veces el que mejor está no es el que gana. Los partidos del play off son diferentes al resto, pero si llegamos con ese ritmo que estamos dando ahora y con la confianza que tenemos, evidentemente siempre es positivo.

¿Riazor será un plus en esa fase de ascenso?

Sí, jugar en Riazor para nosotros es un plus importante, pero esto es fútbol, son once contra once, y en esta categoría cualquiera te puede ganar. Hay que estar concentrados al 100% pero antes del play off tenemos tres partidos importantes y el objetivo es conseguir los nueve puntos porque somos el Dépor y tenemos que ir a ganar en todos los partidos.

¿Empieza a estar pendiente de cuál puede ser el rival del otro grupo en el primer cruce?

Bueno, es que el otro grupo está muy igualado. Cualquiera ahora mismo te puede sorprender y puede entrar o puede salir, así que a día de hoy no puedes hacer cuentas de quién te puede tocar. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, conseguir el objetivo de acabar segundos y ya veremos luego quién nos toca. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios rivales. Si nosotros estamos bien, yo creo que tenemos mucho ganado, así que hoy en día miramos solo nuestro estado.

Si el Dépor rinde como en la última jornada, tendrá muchísimas opciones, independientemente de cuál sea el rival.

Sí. Está claro. Cuanto mejor estemos, más fácil va a ser para nosotros ganar los partidos. Por calidad y plantilla, puede ser que tengamos la mejor o una de las mejores y es lo que quiere el míster de nosotros, que demos esa versión cada domingo. Evidentemente, somos once contra once y todo puede pasar, pero si nosotros estamos a ese nivel de calidad y ritmo, tenemos mucho ganado.

¿El Dépor ha recuperado el respeto de los rivales que durante una fase del campeonato parecía que le habían perdido?

El respeto nos lo tenemos que ganar nosotros en el campo. Cuando viene un rival, viene a hacer su partido, a ganarlo como ante cualquier otro equipo. Es verdad que somos el Dépor pero esta es una categoría muy difícil, muy igualada, y cualquier equipo te puede ganar. Entonces el respeto nos lo tenemos que ganar nosotros mismos y se gana con partidos como el del otro día, mostrando esa superioridad desde el minuto uno, que es lo que nos va a dar el éxito a final de temporada.

¿Le fastidia que el bajón del Dépor coincidiera justo con los primeros meses desde su llegada?

Sí. Ha sido casualidad, entre que yo evidentemente no he estado a mi nivel y que el equipo tampoco ha dado su mejor versión, se ha juntado todo. Cuando tú no das el nivel y el equipo tampoco da el nivel esos meses, todo se magnifica más aún. Eso ha sido un poco de hándicap para mí, pero por suerte el fútbol tiene revanchas, tienes otras oportunidades. Ahora mismo queda lo más importante para nosotros y ahí es donde hay que demostrar que estamos en el Dépor por algo. Es mi gran objetivo, hacerlo bien para ayudar al equipo a ascender, que es lo más importante.

Aún no ha marcado, ¿sueña con anotar el gol del ascenso?

Sí hombre, firmaría ahora mismo no meter ni un gol, y meter el del ascenso. Eso lo tengo más que claro. Sería un sueño, pero nosotros vamos partido a partido, somos un equipo y está claro que el que marque el gol del ascenso, bienvenido sea, da igual quién lo haga.