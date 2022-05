Riazor, aliado para el ‘play off’

La Federación confirmó los tres estadios en los que se disputarán las eliminatorias por el ascenso y también el calendario de los partidos, aunque todavía están por determinar los cruces en función de la clasificación final del campeonato en la Primera RFEF. El segundo del grupo 1 se enfrentará al quinto del grupo 2 el sábado 4 de junio a las nueve de la noche, mientras que el tercero del 1 jugará contra el cuarto del 2 el mismo día a las 18.00 horas. De ambos cruces saldrá la final una semana después, el sábado 11 a las seis de la tarde.

Los otros emparejamientos serán entre el segundo del grupo 2 y el quinto del 1 el domingo 5 de junio a las 18.00 horas. El tercer clasificado del grupo 1 se cruzará con el cuarto del 2 a la misma hora. La final en la que se decidirá el otro equipo que asciende a Segunda se disputará el sábado 11 a las nueve de la noche.

Quedan ahora por decidir los escenarios de cada eliminatoria, aunque la Federación avanzó ayer mediante una circular que se escogerán en función de las “necesidades de aforo de cada uno de los clubes”. Los “estadios de mayor capacidad” quedarán así reservados “a aquellos encuentros que manifiesten unas mayores necesidades de aforo”, según adelantó la Federación.

Parece así asegurado que Riazor será el escenario para los partidos que dispute el Deportivo debido al volumen de entradas que solicitará la afición blanquiazul y a que el estadio coruñés es el que más localidades ofrece (32.490). Balaídos, debido a las obras de remodelación, se queda actualmente en 17.600 asientos y A Malata en 9.426.

El Deportivo se centra ahora en asegurar la segunda plaza en la clasificación y llegar a la fase de ascenso con las mejores sensaciones posibles. La mejoría experimentada en las últimas semanas ha permitido al equipo despejar las dudas que arrastraba desde el comienzo de la segunda vuelta y que le hicieron despedirse de sus posibilidades de ascenso directo. Riazor ha sido el mejor aliado para recuperar la versión más convincente del conjunto blanquiazul, que sin embargo ha sido incapaz de mostrarse fiable a domicilio. El Deportivo tiene dos compromisos más en su estadio para asegurar el subcampeonato y lo más probable es que dispute las dos eliminatorias por el ascenso también en Riazor. Lo hará apoyado en las cuatro victorias que ha encadenado ante su afición en las últimas jornadas.

Villares: “Tenemos que llegar con las mejores sensaciones posibles al ‘play off”

Diego Villares aseguró que la meta del equipo en este tramo final de la temporada es llegar con la mayor confianza posible al play off en el que se decidirá el ascenso de categoría. “Tenemos que llegar con las mejores sensaciones posibles, y, si puedes ganar todo, mejor. Si no, al menos llegar con buen tono y confianza para esos partidos finales que van a ser la clave de la temporada”, reflexionó. El jugador de Vilalba defendió que el equipo se encuentra cada vez mejor y recuperando la identidad en el juego que parecía perdida en la segunda vuelta. “En el último partido acabamos con muy buena sensación en Riazor y frente a un rival directo, que te ayuda a mejorar mucho futbolísticamente. Fue un partido clave y ganar con esa suficiencia que lo hicimos te da mucho”, destacó sobre la victoria sobre la UD Logroñés. Villares, sin embargo, reconoció que el equipo todavía tiene tareas pendientes, especialmente lejos de Riazor. “Puede ser que ganar en casa nos llegue para ser segundos, pero no nos podemos conformar con eso”, dijo.