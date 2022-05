“Siempre tengo en mente al Dépor, mi sueño sigue siendo triunfar allí”

Yago Gandoy (A Coruña, 1999) acaba de dejar atrás una inoportuna pubalgia que condicionó su cesión en el Coruxo en su primera aventura fuera del Deportivo. Lesionado desde enero, el canterano blanquiazul apura con el equipo vigués las opciones de clasificarse para el play off de ascenso a Primera RFEF después de reaparecer la jornada pasada y volver a tener minutos en el césped. El joven mediocentro analiza su temporada y su futuro como deportivista.

¿Cómo se ha encontrado después de una lesión que condiciona tanto como una pubalgia?

Me llevaba dando la lata tiempo, pero no me tuve que operar y me recuperé más o menos bien. En el Dépor me recomendaron operarme y yo no quería, así que me estuve tratando en Portugal, en la clínica del Oporto, de un médico que conozco. Mi recuperación fue entre Baiona y Portugal. Estar lesionado es lo peor para un futbolista, pero ha sido menos tiempo de lo esperado y al final conseguimos acortar plazos. La pubalgia es una lesión que duele para todo, incluso en el día a día me dolía. Jugué partidos muy lastrado, con mucho dolor y llegó un momento en el que ya no pude más.

¿Cuánto tiempo llevaba conviviendo con la lesión?

En el Dépor lo llevaba bien, porque entrenamos en hierba natural. Este año al entrenar en artificial me empezó a dar la lata mucho, noté demasiado el cambio de césped y fue el peor año de todos. Antes me molestaba muy de vez en cuando, lo llevaba bien.

Estaba participando con el Coruxo y teniendo continuidad hasta que tuvo que parar de golpe...

Estaba bien, individualmente estaba haciendo un buen año y me llegó esto, pero ahora el equipo está bien, estamos ahí para meternos en el play off de ascenso y ojalá seamos capaces. También esa era un poco mi motivación al ver que el equipo estaba bien. Recuperarme cuanto antes para poder entrar poco a poco en el equipo y jugar el play off era un aliciente para mí.

¿Condiciona la lesión el balance que pueda hacer de la cesión?

El balance tengo que hacerlo a partir de los partidos y los minutos que jugué. A partir de ahí, siempre se puede hacer mejor. Jugué partidos con molestias en el pubis, pero creo que el nivel fue bueno. No la considero una mala temporada para nada y he aprendido muchas cosas.

¿Le costó dar el paso de marcharse el verano pasado del Deportivo?

El año pasado en el Dépor fue muy complicado para todos. Las cosas no estaban para poner a gente joven o apostar por jugadores de la casa. Se apostó más por los fichajes, por la gente con más veteranía y por una parte es normal. Este año no contaba y por las dos partes se decidió que la participación no iba a ser muy grande. Fui el primero en decir que quería salir cedido porque no quería pasar otro año jugando quince partidos desde el banquillo.

Esta temporada parecía encauzada y de repente se torció...

Es una temporada en la que todo pintaba bien, hasta la suerte acompañaba al equipo. Ganaba partidos en el minuto 90... pero al final la liga es muy difícil. El Racing de Santander lo hizo muy bien, pero el Dépor se va a meter en el play off y es el mejor equipo. Jugar en casa ese play off creo que también va a ayudar.

¿Sigue de cerca lo que le ocurre al Deportivo?

Sigo el Dépor porque es mi equipo. Todo el mundo sabe que soy deportivista y que quiero lo mejor para el Dépor. Es mi primer año fuera del club y tiene que estar en el fútbol profesional lo antes posible. Si asciende será lo mejor para todo el mundo. Pertenezco al Deportivo y tengo muchos amigos tanto en la plantilla como en el cuerpo médico. Llevo toda la vida ahí y si asciende me voy a alegrar por mí y también por ellos, porque es un año en el que iban muy bien las cosas y creo que tienen que terminar bien. Me alegraría mucho por gente como Héctor, Miku, Víctor García... que son con los que más relación tengo ahí dentro.

Ha salido cedido, acaba contrato el año que viene y ya en 2020 tardó en renovar, ¿cómo ve su futuro en el club?

La sintonía entonces [en 2020] era muy buena porque la intención del Dépor era que estuviera en la plantilla del primer equipo y yo nunca tuve intención de marcharme. Después, según fue pasando la temporada, que no fue buena para nadie y que incluso fue un caos por todo lo que rodeó a la dirección deportiva y a la presidencia, hubo que aguantar porque estábamos en una época difícil. Siempre tengo en mente al Dépor y mi sueño y mi ilusión sigue siendo triunfar allí. Es el club de mi ciudad y en el que estuve toda mi vida. Ojalá pueda estar allí mucho tiempo.

Siempre hubo debate sobre su posición cuando jugaba el año pasado, sobre si era mediocentro, mediapunta, interior...

Es muy complicado. Todo el mundo que me conoce sabe que no soy ni mediapunta ni banda ni nada. Soy mediocentro puro y me gusta jugar por delante de la defensa. Donde había huecos más o menos entraba, pero ese creo que fue un poco el lastre que tuve en el Dépor. Creo que no jugué en mi posición, al final había jugadores importantes como Borges, Uche, Bergantiños... Era muy difícil y eso fue lo que a mí me mermó. Lo intentaba hacer bien, sea en banda o en la mediapunta, pero sabía que no era mi posición.

Antes mencionaba que a los jóvenes les costó entrar, este año han empezado a asomar la cabeza los juveniles campeones de España...

Tienen el premio que se merecen porque ser campeones de juveniles es muy difícil. Los minutos que están teniendo se los han ganado y ojalá se apueste más por la gente de abajo porque creo que es la que siente más el deportivismo y puede sacar al club de donde está. Ojalá estén mucho tiempo en el Dépor y que tengan más participación.

¿Cree que ha cambiado la tendencia, que hay una apuesta real por la cantera?

Eso es lo que dice todo el mundo, quiero creérmelo y ojalá sea así. Por la situación se está apostando más, no sé si por rendimiento, por obligación o por nivel, pero lo que de verdad importa es que la gente está saliendo.