“Vamos a Riazor a competir, no de vacaciones”

Descendida matemáticamente y sin cobrar desde febrero, la plantilla del Tudelano trata de sobreponerse a las adversidades, como ha hecho durante toda la temporada, y preparar lo mejor posible su visita del sábado a Riazor (17.00 horas). Su entrenador, Carlos Pérez Salvachúa, está convencido de que sus futbolistas pondrán todo de su parte para hacer “el mejor partido posible”. Vienen de golear 3-0 al campeón, el Racing de Santander, y encadenan cuatro jornadas sin perder.

Una lástima visitar Riazor con el descenso ya consumado.

Nos hubiese gustado ir con opciones de salvación, pero llegamos bien. La segunda vuelta ha sido buena, con todas las circunstancias adversas que hemos tenido. La diferencia de puntos y de potencial es abismal entre el Dépor, que se juega la segunda plaza, y nosotros, que desgraciadamente no nos jugamos nada.

¿El reciente 3-0 al Racing fue mérito del Tudelano o que el campeón no mostró su mejor versión?

Tienen que ser las dos cosas. Los dos no nos jugábamos nada. Lo afrontamos como creemos que debe ser, con intensidad y ganas, porque ningún jugador de esta plantilla tiene resuelto el futuro. Entiendo que ser profesional significa eso, competir hasta el último día.

¿Riazor puede servir de escaparete para encontrar equipo?

Sí, pero no en el sentido de lucirte sino de competir. El club está vacío. Quedan tres jornadas y ahí nos iremos todos para casa, esa es la situación del Tudelano. Hay que competir, ser profesionales y hacerlo lo mejor posible.

¿Es imposible abstraerse de los problemas extradeportivos del club?

Con las dificultades que ha habido, en otras circunstancias el equipo se habría hundido completamente, pero nosotros hemos peleado y vamos a pelear hasta el último día. Es de alabar lo que ha hecho esta plantilla y más sabiendo que solo somos 18 jugadores, y cinco de ellos sub 23. Esa es la realidad. Sin medios, muchas veces sin entrenador de portero, sin jardinero, sin alguien que te abra [el campo] para los partidos… Aun así estamos sacando buenos números en estas últimas jornadas porque el equipo no ha dejado de entrenar ni de trabajar. Eso es bueno, pero sabemos la dificultad que tiene ahora y en cualquier jornada ir a Riazor.

Garantiza que competirán, nada de ir de vacaciones a A Coruña.

Vamos a competir, es que lo hemos hecho todo el año. Si yo les digo a mis jugadores si quieren ir de vacaciones a A Coruña, me van a decir que no, que todo lo contrario. Creo que ningún futbolista ha jugado en Riazor y eso también va a ser un aliciente. Después de la primera impresión y el calentamiento, trataremos de hacernos con el partido lo antes posible y veremos cómo se desarrolla.

Que nadie piense en A Coruña que el Deportivo se va a encontrar con un rival fácil.

El Tudelano ha sido muy difícil de batir, tanto en casa como fuera, aunque al final hemos tenido muchísimas derrotas. Intentaremos hacer lo mismo, poner el partido complicado, con nuestra profesionalidad, y si podemos y vemos cualquier resquicio, ir a por los tres puntos. Si le preguntas a cualquier equipo, diría que no ha sido fácil nunca ganar al Tudelano. Esperemos que si perdemos en Riazor sea de la misma manera, pero nuestra intención es sacar algo positivo de allí.

Desde el punto de vista del entrenador, ¿cómo se mantienen activas las cabezas de los futbolistas cuando ya no hay en juego un objetivo clasificatorio?

Hasta ahora lo he conseguido y espero conseguirlo otras tres jornadas más. Solo tengo buenas palabras de cómo ha entrenado este equipo cada semana, cada día, y cómo ha ido a competir. Es bonito que un equipo pequeño con dificultades siga compitiendo sin bajar los brazos y también es algo que le da importancia a este deporte.

El Dépor sí se está jugando la segunda plaza, ¿cree que se notará diferencia en cuanto a intensidad?

El otro día [contra el Racing] por nuestra parte no se notó aunque no nos jugábamos nada. Intentaremos también que no se note. Por nuestra parte haremos el mejor partido posible, sabiendo que el Dépor todavía se está jugando la segunda plaza y es bueno para ellos llegar bien [al play off]. No creo que se dejen ir en estas últimas jornadas.Hace dos años el Extremadura llegó descendido a Riazor en la antepenúltima jornada y ganó.Cada momento y cada temporada son distintos. Todos conocemos situaciones en las que, por excesiva presión o relajación, pegas el petardazo. Eso de hace dos años es el aviso para que no vuelva a suceder en A Coruña y para nosotros sí es un aliciente de que en el fútbol pasan cosas extrañas y una vez que pita el árbitro se iguala todo. Lo demostramos el otro día contra el Racing y ojalá podamos hacer un buen partido en Riazor, por lo menos eso.