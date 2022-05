El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso interpuesto por el Deportivo por alineación indebida del Athletic. El club blanquiazul ya se había encontrado con el rechazo del juez único del Comité de Competición y ahora es Apelación la que considera que el filial rojiblanco no incurrió en ninguna infracción, por lo que se mantiene el resultado de empate a uno y el equipo coruñés no recibirá los dos puntos extra con los que contaba. El Deportivo tiene ahora un plazo de quince días hábiles para presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte y ya ha anunciado que así lo hará al no compartir los argumentos de este órgano, que ha resuelto ahora de forma contraria un caso idéntico al UE Sant Andreu - CF Pobla Mafumet, en el que sí consideró la existencia de alineación indebida, así como por apartarse de otros precedentes también alegados.

Competición desestima la reclamación por la alineación indebida del Athletic B y el Dépor recurrirá ante Apelación En el partido del pasado 10 de abril el conjunto vasco alineó a Juan Artola y Youssouf Diarra que según su club habían cumplido la sanción en el partido no disputado contra el Extremadura."Habida cuenta de que el encuentro entre el Athletic Club y el Extremadura UD tuvo lugar a todos los efectos, en el orden preestablecido por el calendario deportivo, debe declararse que los jugadores sancionados cumplieron en dicho encuentro, de forma reglamentaria, la suspensión del partido (1) que le impuso el Juez de Competición por acumulación de cartulinas amarillas, respectivamente, en cada uno de sus ciclos; por lo que no se produjo la alineación indebida que denuncia el Real Club Deportivo de La Coruña, en el encuentro de referencia", resume la resolución.