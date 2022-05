Quiles apunta al pichichi

Alberto Quiles se ha consolidado en el tramo final de la temporada como el máximo goleador del Deportivo y aspira también a finalizar como pichichi de la categoría. El sábado contra el Tudelano en Riazor (17.00 horas) afrontará el reto de enlazar siete partidos consecutivos marcando, un registro que solo Bebeto y Lucas Pérez han alcanzado con la camiseta blanquiazul. El delantero onubense, sin embargo, se resiste a compararse con el brasileño y el coruñés, que firmaron ese récord en Primera División, pero tampoco le hace feos a la posibilidad si con eso ayuda al equipo a garantizar la segunda plaza en la clasificación. “Hay que alargarlo todo lo que se pueda. Es bueno para mí y bueno para el equipo. Es un orgullo estar cerca de esos registros, aunque es gente de otra categoría. Ellos lo hicieron en Primera”, recordó ayer tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de abril.

El pichichi de la Primera RFEF al final de la temporada también aparece en el horizonte para el delantero deportivista, que sin embargo lo condiciona todo a que pueda ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Quiles suma actualmente 17 goles, uno por detrás de Jutglà, ariete del Barcelona B. “Claro que me gustaría”, respondió ayer sobre encabezar la lista de anotadores de la categoría cuando termine el campeonato. “Acabar máximo goleador de la categoría sería un orgullo, pero tampoco estoy obsesionado. Lo importante es ascender, es lo que me nos va a dar vida”, afirmó.

El Deportivo todavía tiene por delante el reto de garantizar la segunda plaza en la clasificación de cara al play off que se disputará en Riazor. Los goles de Quiles se presentan como decisivos para un objetivo que también mantendrá al equipo centrado de cara a la fase de ascenso. “Si la tuviésemos asegurada [la segunda plaza] quizá nos relajaríamos un poco más. Pero al no tenerla, hará que sigamos con todos los sentidos puestos en lo que queda. No voy a decir que estamos contentos de que sea así, pero en cierto modo nos puede venir bien estar jugándonos algo para llegar al play off con las pilas cargadas”, indicó el delantero.

La racha en la que se ha instalado el delantero le ha colocado como la referencia en solitario en el ataque deportivista por delante de Miku y Noel. Quiles, sin embargo, ve a sus dos compañeros preparados para entrar en el once titular y ser determinantes también en la etapa final de la temporada. “Los veo bien. Si veis los entrenamientos... Miku es el de siempre. Tendrá ganas de marcar, pero como todos los delanteros. El otro día lo vi solo, pero se la di mal y no pudo hacer gol. Estoy seguro de que nos ayudará mucho porque es un pedazo de jugador. Y Noel está entrenando bien también, va a todas y lucha como ninguno”, destacó.

Tanto el venezolano como el canterano, sin embargo, llevan varias semanas sin marcar. Miku se vio frenado por una lesión muscular de la que se ha recuperado recientemente y desde entonces no ha vuelto a ser titular. Noel tuvo apariciones, pero sus minutos se han reducido en las jornadas recientes y apenas ha tenido protagonismo al mismo tiempo que no se acaba de resolver su renovación con el club.