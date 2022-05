La Federación Española lanzó una avanzadilla de cómo será el sistema de venta de entradas para los play off de ascenso a Segunda División, a Primera RFEF y a Segunda RFEF e hizo público el precio por partido para ese tramo de encuentros decisivos. La venta online, a través de la plataforma https://tickets.rfef.es/, fue la primera vía que se anunció a partir del 1 de junio para esta fase final que deberá afrontar el Deportivo los días 4, 5, 10 y 11. Quedaba en el aire el despacho de billetes con los propios clubes como intermediarios, pero la Federación dio ayer pistas a partir de ese laboratorio de pruebas que es el play off de ascenso a Primera RFEF que se disputará de manera previa en Alicante. El sorteo de emparejamientos de ayer en Las Rozas fue el pistoletazo de salida para que los clubes implicados remitieran sus necesidades de aforo y de localidades para poner a la venta. Una vez conocidas, la RFEF elegirá emplazamiento y ofrecerá a los clubes un paquete de entradas para que puedan despachar haciendo así de intermediarios. Este será el sistema que se empleará en dos semanas con el ascenso a Segunda División, aunque los clubes aún no tienen constancia. El Deportivo precisó ayer que desconce el procedimiento que se empleará y que lo comunicará a sus abonados en cuanto se le transmita.

Los precios de las localidades para la fase final gallega, a disputar en Riazor, Balaídos y A Malata, van de los 26 euros de Tribuna a los 18 de los Fondos pasando por los 22 de Preferencia.