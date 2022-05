Adrián Lapeña es el líder de la defensa del Dépor. Ha llegado Antoñito, ha entrado Granero por Jaime y Héctor y Aguirre se alternan en la banda, pero Lapeña sigue en su posición. Desde su importancia y desde sus prestaciones en ambas áreas, el riojano analiza el paso al frente que ha dado el grupo de Borja en las jugadas de laboratorio en las últimas semanas. "El equipo se ha dado cuenta de que la estrategia puede dar puntos o dar un ascenso. Hemos aumentado la agresividad porque nos dimos cuenta de que somos válidos en esas jugadas", analiza el central, que también se detiene en los duelos individuales que afrontan con los arietes y en la especial forma que tiene su equipo de guarecerse: "Yo no me siento tampoco perdedor en ese tipo de enfrentamientos (con los delanteros), aunque es complicado al defender adelantado. Nosotros, en ocasiones, nos encontramos en igualdad o en inferioridad con ellos. Es algo que tenemos asumido, jugamos con ese riesgo. Venimos haciéndolo todo el año. Cuando ganábamos parecía más fácil, pero tiene mérito defender a campo abierto, en emparejamientos individuales", avisa.

Para Lapeña el partido del Tudelano da, al menos, un par de pistas. "En este final de temporada y partidos así sirven para darte un toque de atención y para decirte que no te puedes relajar porque cualquier detalle te hace encajar y eso en un play off te manda para casa. Y te das cuenta también de que puedes remontar partidos y anímicamente eso suma", reconoce. Ese 4-3 le sirvió para cumplir en Riazor y ahora les queda hacerlo fuera de casa, su gran asignatura pendiente. Lapeña no es capaz de ajustar con el análisis de por qué se produjo ese cambio de tendencia a domicilio. "Cuando juegas en casa te sientes más seguro y arropado por la gente, hasta más exigido, pero al principio de temporada éramos ganadores fuera, son dinámicas. Hace tiempo que tenemos racha buena de partidos y puntos, es lo que interesa: hacerlo bien para llegar bien al play off", concluye antes de enfocarse en el duelo del sábado: "Tenemos este último en Valladolid para resarcirnos de ese tramo y, sobre todo, para meter cosas a la mochila, mejoras de los entrenamientos. Sí queremos esa última victoria fuera para llegar con buenas sensaciones".

Calma con Trilli

Trilli aparece y desaparece de los campos de entrenamiento de Abegondo, de las dinámicas de grupo. Lapeña cree que hay que tener calma con los pasos que vaya dando el canterano, aunque todos sepan que sería una pieza valiosa para el play off. "Es una recuperación de una lesión que es fastidiosa, que lleva unos plazos. No quiere decir que cuando está en el campo esté recuperado, puede encontrarse con molestias. Tiene que llevarlo con tranquilidad. Es joven y no puede arrastrar una molestias así el resto de su carrera", apunta.