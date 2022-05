El canterano paciente, el heredero de Álex Bergantiños, seguirá en el Deportivo hasta el 30 de junio de 2025. Diego Villares (Vilalba, 1996) firmó en la plaza de Pontevedra la ampliación de su contrato con el club coruñés por tres temporadas más junto al presidente de la entidad blanquiazul, Antonio Couceiro. La rúbrica finiquita así un proceso largo que estaba condenado a un final feliz por la buena voluntad de ambas partes, pero que pasó por momentos de relativa dificultad tras el verano de 2021 ante diferencias económicas y el interés de otros clubes.

Villares, que se crio viendo al Dépor en las pretemporadas del hotel Villamartín y del complejo de A Magdalena, cumple su deseo de seguir vinculado a una entidad en la que siempre anheló jugar, aunque su estadía en el segundo equipo blanquiazul se prolongó más de lo debido. De hecho, da el paso e jugar en Riazor cuando ya no era un sub 23, con una cesión de vuelta al Racing Vilalbés y cuando ya no podía alternar entre el primer y el segundo conjunto de A Coruña.

El proceso, apalabrado desde hace meses, condicionado por la renovación automática a los 25 partidos jugados y que se ha ido puliendo, supone también la primera de las dos continuidades que se marcó como objetivo la secretaría técnica en el transcurso de esta temporada. En la plaza de Pontevedra ven a Diego Villares como un activo de presente y de futuro por sus cualidades futbolísticas (es un fijo para Borja) y también humanas y esperan que haga larga carrera en Riazor. Es un futbolista de la tierra y aquí desean que siga muchos años. Él también lo pretende.

Ahora el objetivo es que Noel haga lo mismo en breve con una nueva vinculación profesional que le una al Dépor, pero las conversaciones con el delantero de Silleda llevan meses enquistadas. Las dos posturas siguen alejadas y ahora mismo no parece que la negociación tenga remedio y una solución satisfactoria para los intereses blanquiazules. El Madrid y el Atlético quieren a Noel para sus filiales y el ariete ha ido perdiendo protagonismo en los planes del técnico. Lo más probable es que hasta final de temporada no haya un anuncio oficial.