El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aseguró que el equipo llegará en las mejores condiciones al play off por el ascenso independientemente de lo que ocurra en las dos últimas jornadas de la temporada regular. El conjunto blanquiazul visitará mañana al filial del Valladolid B con el objetivo de amarrar la segunda plaza y su técnico subrayó que están preparados para afrontar la fase de ascenso que se avecina. "Las cosas positivas de cara al play off el equipo ya las ha mostrado durante todo el año. Las sensaciones van a ser buenas y creo que hemos hecho un año bastante bueno, hemos hecho una buena cantidad buena de puntos. El equipo va a llegar bien porque lo ha demostrado", manifestó Borja Jiménez.

El entrenador del Deportivo destacó también la importancia de disputar el play off a pesar de la decepción que ha supuesto perder la primera plaza en favor del Racing de Santander. "Una vez que no hemos podido ser campeones el siguiente objetivo es jugar el play off e intentarlo a través de las eliminatorias. No hemos sabido valorar lo que es jugar el play off, va a haber muchos equipos que no lo jueguen. Hay que valorar como algo muy positivo jugar una fase de ascenso. No hay nada malo ni ningún medio en hablar del play off", razonó Borja.

El entrenador deportivista también aseguró que el equipo mantendrá la línea de juego que ha mostrado a lo largo del año y que ahora parece haber recuperado, según su razonamiento. "No creo que sea momento de inventar nada. El equipo está otra vez bien, con buenos resultados, sensaciones y dar continuidad a lo que nos ha funcionado durante casi todo el año", indicó.

Borja Jiménez no podrá contar para medirse mañana al Valladolid B a Trilli, Víctor García y Rafa de Vicente, baja de última hora por unas molestias musculares.