Borja Jiménez: “El equipo va a llegar bien al ‘play off”

El Deportivo tendrá esta tarde ante el Valladolid B (20.30 horas) la oportunidad de asegurar la segunda posición en la tabla para afrontar el play off de ascenso. El conjunto blanquiazul depende de sí mismo y busca acabar la temporada de la mejor manera para llegar con buenas sensaciones a esa fase final que se disputará en Riazor. “Las cosas positivas de cara al play off el equipo ya las ha mostrado durante todo el año. Las sensaciones van a ser buenas y creo que hemos hecho un año bastante bueno, hemos hecho una buena cantidad de puntos. El equipo va a llegar bien porque lo ha demostrado”, garantizó ayer el entrenador blanquiazul, Borja Jiménez.

El técnico blanquiazul también hizo un alegato sobre la importancia de disputar el play off a pesar que pueda resultar un segundo plato para un equipo cuyo objetivo era finalizar como campeón de su grupo. “Un vez que no podemos ser campeones, el siguiente objetivo, que es muy bueno, es jugar el play off e intentarlo a través de las eliminatorias. Ha habido un momento en el que no hemos sabido valorar que vamos a jugar un play off, hay muchos equipos que no lo jugarán. Queríamos se campeones, va en nuestro ADN, pero hay que valorar como positivo el disputar una fase de ascenso y no hay ningún miedo, ni nada raro el hablar del play off. Hay que llevarlo con naturalidad”, reflexionó.

El equipo llega a este tramo final de la temporada con un once titular reconocible en el que apenas ha habido variaciones en las últimas jornadas. Por este motivo, Borja Jiménez descartó los experimentos antes de afrontar la fase de ascenso y subrayó que lo que necesitan en estos momentos es seguridad. “Ya nos conocemos todos mucho. El equipo durante todo el año ha mostrado diferentes formas de jugar. Ahora es cuestión de darle continuidad a los buenos momentos, a los buenos jugadores. No creo que sea momento de inventar nada ni cambiar lo que durante muchas fases del año ha funcionado bien. Es momento de que todos lleguen bien y darle continuidad a lo que ha funcionado”, razonó el entrenador blanquiazul.

El Deportivo también ha encontrado un filón en el balón parado en los partidos más recientes que se ha convertido en un arma importante en este tramo final del campeonato. El técnico indicó que ahora se están viendo más resultados en esa faceta, pero que el trabajo existió a lo largo de toda la temporada. “No puedo contar mucho lo que hemos retocado porque luego se sabe lo que hacemos, pero se están viendo los resultados del trabajo de todo el año. Influyen muchos factores en el balón parado. El lanzador, los rematadores... en este tramo estamos haciendo gol en casi cada partido, pero el trabajo es el mismo en cuanto a dedicación y análisis. Trabajo ha habido siempre y ahora estamos teniendo esa pizca de suerte que siempre hace falta”, apuntó Borja.

El entrenador deportivista garantizó al mismo tiempo que no se verá condicionado esta tarde por los jugadores apercibidos. “Lo gestionamos con normalidad. Tener cuatro tarjetas no nos va a impedir tomar ninguna decisión para mañana o la última jornada”, manifestó el técnico blanquiazul.