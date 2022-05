El Deportivo Abanca se jugará la permanencia en la última jornada después de lograr una victoria trascendental contra el Oviedo (2-3). El equipo blanquiazul, sin embargo, no depende de sí mismo y tendrá que esperar el tropiezo de alguno de sus rivales para evitar disputar el play off por la salvación.

Las deportivistas ocupan actualmente la sexta plaza con 50 puntos y deben quedar entre las cinco primeras para evitar esa fase por la permanencia. Por delante están el DUX Logroño también con 50 y el Barcelona B con 51.

El Dépor Abanca debe ganar así al Atlético de Madrid B esta semana en el estadio de Riazor y esperar el pinchazo de alguno de sus dos rivales. El filial azulgrana visitará al Zaragoza, que ya no tiene nada en juego, y el DUX Logroño se enfrentará al Seagull, colista y también sin objetivos ya. Las deportivistas no tienen otra opción que ganar, como no la tenían en su visita al Oviedo. El conjunto de Miguel Llorente, que llegaba en una delicada situación después de cuatro jornadas consecutivas sin ganar que le habían costado sus opciones de ascenso, consiguió un trabajado triunfo que le mantiene en la pelea por la permanencia de cara a la última jornada del campeonato.

Las blanquiazules, que llegaban con la baja de última hora de Alba Merino, se adelantaron en el marcador al comienzo del partido gracias a Ainhoa Marín, pero el Oviedo logró empatar antes de la media hora.

La igualdad se mantuvo sobre el césped hasta bien entrada la segunda parte, en la que el Deportivo Abanca consiguió adelantarse de nuevo en el 66 con un tanto de Jone Ibáñez. Diez minutos después, Laura Fernández ampliaría la ventaja para las blanquiazules y dejaría muy encarrilada la victoria y la posibilidad de mantener las opciones de permanencia en la última jornada.

El Oviedo, sin embargo, recortaría distancias en el tramo final del partido y comprometería una victoria muy necesaria para las deportivistas. Alejandra pondría el 2-3 en el 85, pero el Dépor Abanca sería capaz de conservar la victoria y sumar una victoria que se le resistía desde hacía ya demasiadas jornadas. Las deportivistas buscarán ahora evitar la fase por la permanencia con un partido ante el filial del Atlético de Madrid que se disputará de nuevo en el estadio de Riazor debido a las trabajos de mantenimiento que se desarrollan en el campo principal de la ciudad deportiva de Abegondo.

Ficha técnica (Oviedo-Dépor Abanca, 2-3)

Oviedo: María Miralles, Fefa Lacoste, Yannel, Vallejo (Lorena Reina, m.85), María Iglesias, Isina, Yarima (Carla, m.69), Yamila (Carlota, m.61), Requena (Marina, m.69), Alejandra y Osorio (Sheyla, m.85).

Deportivo Abanca: Ana Valles, Andrea Sierra, Inés Altamira, Raquel García, Eva Dios, Paula Gutiérrez, Carlota Sánchez, Jone Ibáñez, Ainhoa Marín, Laura Fernández y Vika Hiryn (Aroa Guerra, m.46).

Goles: 0-1, m.3: Ainhoa; 1-1, m.20: Yamila; 1-2, m.66:0 Jone; 1-3, m.76: Laura; 2-3, m.86: Alejandra Moro.

Árbitro: Ovies García (C. Asturiano). Amonestó a Isina, Inés Altamira y Vallejo.

Campo: Instalaciones Deportivas Tensi de Oviedo.