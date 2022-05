El Deportivo espera rival en el 'play off'

El Deportivo amarró el sábado la segunda plaza con su victoria ante el Valladolid B y ahora espera rival para la primera eliminatoria del play off de ascenso. Los blanquiazules se enfrentarán al quinto clasificado del otro grupo, que todavía deberá resolverse en la última jornada. Varios son los equipos que llegan con opciones al desenlace de la temporada regular y que se postulan como contricantes del equipo blanquiazul. Sabadell, Nàstic de Tarragona, Linares, Atlético Baleares y Algeciras son los cinco conjuntos que podrían ocupar esa quinta plaza al finalizar la última jornada.

Sabadell y Nàstic son los que actualmente defienden las dos últimas plazas de play off en juego, pero cualquiera de los dos podría verse desalojado la semana que viene si no le acompañan los resultados. La incertidumbre sobre cuál podría ser el rival deportivista es amplia porque existen múltiples posibilidades.

“Hay diferentes opciones, personalmente no voy a ver partidos de momento”, indicó Borja Jiménez sobre el posible rival al que se enfrentará el Deportivo en la primera eliminatoria después de asegurarse la segunda posición de su grupo. “Las semanas de play off hay que afrontarlas como una más, sabiendo que no es una más. El entorno se pondrá nervioso, pero lo único que puedo hacer como entrenador es que los que estén a mi cargo estén lo menos nerviosos posibles. Nos toca jugar todo a 90 minutos, para hacer las cosas bien hay que estar muy tranquilo para que todo salga como esperamos”, añadió después del triunfo del sábado contra el filial del Valladolid B.

La incógnita sobre cuál será el rival del equipo blanquiazul en la primera eliminatoria se extiende también al contendiente en el caso de acceder a la final. El Deportivo, de imponerse en el primer partido, se enfrentaría al ganador del cruce entre el tercero del otro grupo y el cuarto del suyo. El tercero del otro actualmente es el Albacete del exentrenador deportivista Rubén de la Barrera, pero podría ser segundo porque se encuentra empatado con el Villarreal B. El filial castellonense se presenta así como otro de los posibles rivales, pero aún está también por dilucidar el cuarto clasificado del grupo blanquiazul. En estos momentos el Celta B ocupa esa plaza, pero la crisis de resultados en la que se ha instalado en las últimas jornadas hace que peligre incluso su presencia en la cercana fase de ascenso.