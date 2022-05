El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, destacó ayer la buena dinámica en la que llegará el equipo a la fase de ascenso después de confirmar la segunda plaza en la clasificación. “La manera de llegar bien era ganar partidos. Estamos en una buena dinámica de resultados, de goles, de juego. Terminamos casi como los que más goles han hecho, los que menos encajamos, con una puntuación alta. Duele no haber podido ser campeones pero las sensaciones son muy buenas. Han quedado atrás las dudas que pudimos tener y ahora nos centramos en el play off. Tenemos partido el sábado en casa y solo el motivo de ponerte la camiseta del Deportivo ya significa que tienes que ganar. Lo afrontamos con garantías sin correr riesgos que puedan perjudicar”, reflexionó ayer el técnico deportivista después de la goleada contra el Valladolid B.

Borja Jiménez insistió en la importancia de que el equipo consiguiera ayer confirmar la segunda plaza de cara a esa fase de ascenso. “Sabíamos que nos quedaban puntos por hacer para asegurar el segundo puesto, era un partido importante para nosotros. Cuando no puedes ser campeón tienes que ser subcampeón. Hemos estado bien. Estamos en muy buen momento, los jugadores se sienten con confianza. Van once goles en los tres últimos partidos, de cara a puerta estamos teniendo acierto. Hoy [por ayer] a nivel defensivo mejoramos en la segunda parte, en la primera nos ha costado más. Estoy contento por los jugadores, la imagen que han dado. Estoy fastidiado por el Valladolid, que le tengo cariño”, indicó acerca del rival.

El entrenador deportivista también se detuvo en la posibilidad de reservar la semana que viene contra Unionistas a los jugadores que están apercibidos de sanción para no comprometer su presencia en el play off. “Es un arma de doble filo, en cualquier acción te pueden amonestar. Veremos, hablaremos, pero no tenemos que correr ningún riesgo en el momento en el que estamos con esta situación clasificatoria. Intentaremos que ninguno tenga que asumir riesgos para que se pierda el tramo definitivo. Hoy volvieron a participar jugadores que hace tiempo que no lo hacían. Alvaro Rey, Yeremay, Calavera, Doncel... Estoy contento con todos ellos, que vayan aportando. Ya lo dije en la previa, no hay jugadores desconectados, eso es difícil de conseguir y me siento orgulloso de eso”, argumentó.

Borja Jiménez no quiso detenerse demasiado en las diferentes posibilidades de cara al rival en la fase de ascenso. “Hay diferentes opciones, personalmente no voy a ver partidos de momento. Las semanas de play off hay que afrontarlas como una más, sabiendo que no es una más. El entorno se pondrá nervioso, pero lo único que puedo hacer como entrenador es que los que estén a mi cargo estén lo menos nerviosos posibles. Nos toca jugar todo a 90 minutos, para hacer las cosas bien hay que estar muy tranquilo para que todo salga como esperamos”, señaló.

“A la afición no le podemos poner ningún pero en todo el año. No he escuchado un pitido en Riazor durante el año. No tuve la percepción de que se pusieran en nuestra contra y probablemente hayan tenido un tramo de temporada donde podían haberse impacientado”, añadió acerca de la afición deportivista en estos meses.