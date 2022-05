El Deportivo afrontará el último partido de la temporada regular contra Unionistas el sábado en Riazor (18.30 horas) con el objetivo de la segunda plaza ya alcanzado. Por ese motivo, lo más probable es que el entrenador blaquiazul, Borja Jiménez, no arriesgue con los jugadores que están apercibidos de sanción antes de disputar el play off por el ascenso. Miku y Quiles, goleadores el sábado en la visita al filial del Valladolid, acumulan cuatro tarjetas amarillas y están a una de tener que cumplir sanción, por lo que su participación esta jornada contra Unionistas se presenta poco probable. Borja Jiménez reconoció después del partido que no correrían ningún riesgo. Noel se presenta así como posible titular.

Héctor Hernández y William de Camargo no estarán disponibles para enfrentarse al conjunto salmantino después de ver el sábado la quinta amarilla. Los dos llegarán así limpios de amonestaciones a la fase de ascenso que arrancará la semana que viene.