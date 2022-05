Un Dépor disparado hacia el ‘play off’

Un equipo en racha. El Deportivo ha conseguido dejar atrás la irregularidad que le hizo perder la carrera por el liderato con el Racing de Santander y encadenar resultados positivos. La última derrota fue en Balaídos contra el Celta B hace ya dos meses y desde entonces el conjunto blanquiazul se ha convertido en el mejor de todo el grupo. En las últimas diez jornadas ha sumado 23 puntos (siete victorias, dos empates y una derrota), los mismos que el Racing de Ferrol, con el que se ha disputado la segunda posición en la tabla. Los resultados le han ido proporcionando al equipo la confianza necesaria para recuperar la identidad en su juego que había desaparecido desde comienzos de año y que mermó las opciones de alcanzar el ascenso directo.

Un juego de nuevo reconocible. La crisis del equipo en la segunda vuelta coincidió con los problemas en la propuesta futbolística que empleó desde comienzos de la temporada. Los rivales empezaron a explotar con regularidad las debilidades blanquiazules, especialmente en unas transiciones que siguen castigando en exceso a los de Borja Jiménez como se volvió a demostrar una vez más la jornada pasada contra el filial del Valladolid. El Deportivo, sin embargo, ha podido recuperar la solidez defensiva que lo caracterizó y la profundidad en su juego en las últimas semanas a partir de una llegada inesperada pero clave.

El ‘efecto Antoñito’. El fichaje del sevillano para cubrir las bajas de Trilli y Víctor García ha terminando resultando determinante a pesar de que se encontraba sin equipo desde enero. Su llegada ha permitido al equipo abandonar los experimentos y ordenarse de nuevo de manera natural. Villares ha regresado al centro del campo y a ser el primer elemento de presión, mientras que se ha recuperado la profundidad por las bandas que caracterizó el juego deportivista.

Quiles y Miku, de nuevo sociedad. La pareja de delanteros ha vuelto a ser decisiva para el equipo después de meses en los que no coincidieron sobre el césped. El venezolano anotó el sábado un doblete contra el Valladolid B y Quiles lidera la tabla de goleadores del grupo cuando se avecina ya la fase de ascenso.

Posible alineación con los menos habituales el sábado contra Unionistas en Riazor

El Deportivo podría presentar el sábado en el partido contra Unionistas en Riazor (18.30 horas) una alineación inédita debido a las bajas y los jugadores que mantiene apercibidos de sanción antes de afrontar el play off de ascenso. El entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, podría dar la oportunidad a los menos habituales para no arriesgar y a la vez para que aquellos futbolistas con más minutos en este tramo final del campeonato puedan descansar. Héctor Hernández y William no podrán jugar por sanción tras ver la quinta amarilla el sábado pasado en el partido contra el filial del Valladolid y lo más probable es que Miku y Quiles tampoco participen. Los dos delanteros están amenazados de suspensión con cuatro amonestaciones y en caso de ver otra se perderían la primera eliminatoria del play off, así que Borja Jiménez posiblemente los reserve. Noel aparece así como el único delantero disponible para la cita frente a Unionistas, pero podrían entrar más jugadores poco habituales para un partido en el que el Deportivo ya no se juega nada después de asegurar ante el filial del Valladolid la segunda plaza en la clasificación.