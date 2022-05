El Deportivo ha vuelto a ganar fuera de casa y Miku se ha reencontrado en el gol. Son señales reconocibles que remiten al inicio de temporada y a ese equipo líder y disparado que parecía destinado a Segunda. El venezolano no lo niega esas buenas vibraciones que llegan, pero vive con tranquilidad su resurrección y la reacción tendida del grupo. "El equipo de las últimas semanas se asemeja mucho al de la primera vuelta. Con el sistema y transmitiendo esa regularidad y solvencia. Con esas sensaciones para lo que se viene es positivo, también sentirnos bien cada domingo", cuenta. Él lleva tres goles en los dos últimos partidos después de cuatro meses sin ver puerta en los que dice no haberse desesperado. "Cuando los delanteros no hacemos goles siempre existe esa preocupación externa y en el entorno. Yo sé cómo funciona esto y que es cuestión de rachas. Había que intentar revertirlo lo antes posible. El equipo estaba también en un bache de resultados y las ocasiones escaseaban, se juntó todo. Lo llevé con tranquilidad. Estoy contento por volver a hacer gol y ayudar", analiza y concluye.

Miku, que se puede quedar en el banquillo ante el Unionistas para no ver la quinta amarilla y ser baja en el play off, tampoco quiere pensar en exceso en su futuro personal, en si tiene aún fútbol en las piernas y en si seguirá en el Deportivo. "El presente es el presente y hay que disfrutar el viaje, luego pasan las cosas y no se vuelve atrás", avanza antes de expresarse. "Deportivamente me quedan tiempo y ganas. Ahí están Joaquín, Jorge Molina, Ibra... El fútbol ha cambiado mucho y la vida del futbolista es más longeva. Estoy contento y compito con jugadores a los que le saco diez o quince años. Nadie sabe lo que deparará el futuro", apostilla.

Play off

El venezolano recalca que "el fútbol" le ha "enseñado que siempre ofrece revancha". Tras la frustrante temporada pasada llegará esa cita definitiva del play off en Riazor. "Todos los deportivistas sufrimos el año pasado. Mi último ascenso me lo jugué en casa, en el Helmántico. Salió bien y esta vez viviremos circunstancias parecidas. Las entradas van a estar repartidas y, sea cual sea el rival, nosotros llevaremos a nuestra gente y ellos a la suya. En un play off cualquier cosa puede pasar y lo definirán pequeños detalles. Jugar en casa brinda el extra de confort. Parecerá un partido de liga habitual, pero el contexto será diferente", relata.

El delantero recalca que saldrán "a ganar" el duelo ante Unionistas, porque "relajarse no es bueno" y supone la mejor manera de prepararse para el próximo fin de semana. Mientras llega ese momento, sigue haciendo goles con Quiles, una pareja consolidada: "Nos completamos bien y nos alegramos cuando marca el otro. No es una cuestión de egos, es un deporte colectivo. Hay estados anímicos y de forma. Hace poco yo viví una situación personal difícil y lo trasladas al trabajo. En un deporte colectivo todos tienen que aportar y ayudar. Hacemos goles los dos y ojalá sirvan para lograr el objetivo y si es Mackay el que lo consigue, también nos alegraremos".