“En el futuro, seguro que el Dépor tendrá a más coruñesas”

La gran irrupción desde la cantera en el Dépor Abanca es Aroa Guerra (2003). Otra perla más es esta coruñesa de Palavea que se ha hecho un hueco con las mayores. Así está el vestuario antes de medirse al Atlético B.

Victoria en Oviedo y recortaron puntos, pero no dependen de sí mismas para evitar la promoción en la última jornada. ¿Cómo están?

Estamos muy bien y con muchas ganas de que llegue el partido (ante el Atlético B) y de que podamos ganar y no jugar el play out. El Oviedo, y más en su campo, es complicado, le ganamos y es satisfactorio haber cortado la mala racha.

¿Hace cuentas en la última jornada o prefiere no volverse loca?

Esta liga es competitiva y unas veces estás arriba o abajo por un partido. Es mejor no hacerlas. Hay que salir ganar y esperar. Soy positiva, pero como no dependemos de nosotras, no podemos hacer otra cosa.

Fue este el año de su salto al primer equipo desde la cantera. ¿Ya ha normalizado su nuevo estatus?

Esta fue la temporada decisiva, es cierto, porque en las pasadas no había tenido suerte con las lesiones y era más joven también. Estoy supercontenta porque me asenté en el primer equipo y estoy agradecida también por la oportunidad que me dieron y por la confianza de Miguel.

“Mi madre iba a Riazor cuando yo estaba en su barriga”

¿Le sorprendió algo del nivel de la liga o de los entrenamientos?

Siempre había jugado con gente mayor, pero el ambiente del vestuario es supersano y nos ayudamos un montón entre todas. Es una liga tan competitiva que se te puede complicar en solo tres partidos.

En los partidos no parece que sufra físicamente. ¿Lo siente así?

No, me siento bien. Aunque sea joven, no soy bajita. Intento, además, trabajar todos los días en el gimnasio y cuidarme para estar lo mejor posible y a la altura de la liga.

¿Nota mejoría en su juego?

Este año fue de aprendizaje, maduré muchísimo. Di un salto de categoría y poco a poco fui cogiendo la costumbre. Me entreno todos los días y pasé por un periodo de adaptación, ya me sale natural. Al estar con gente de tanto nivel te ayuda.

¿Le sorprendió el estilo de Miguel Llorente? ¿Le costó asimilarlo?

Es diferente, pero no me parece una mala idea la que nos presentó el primer día que vino. Es un estilo propio que casi nadie tiene y que nos define como club y como equipo. Es acostumbrarse a lo que el entrenador quiere y, además, es una forma de jugar que nos gusta.

Desde fuera da la sensación que el equipo tiene mucha calidad y potencial. ¿Lo comparte?

Es cierto. Todas tienen muchísima calidad y todas son jóvenes y les queda mucho por recorrer. Creo que llegarán muy lejos. Tienen veinte poco años y mucho nivel.

¿Qué les pasó para ese cambio entre la primera y la segunda vuelta?

La primera parte fue increíble, fuimos campeonas de invierno. No sé exactamente lo que pasó. Ni antes éramos tan buenas ni ahora tan malas. Antes ganábamos todos los partidos y ahora tenemos una racha que, por circunstancias, no estamos teniendo tan buena suerte. Igual es porque los rivales nos conocen mejor. Hay partidos que teníamos que haber ganado y los perdimos por detalles mínimos. Se juntó todo y estamos en esta situación.

El Deportivo ya no puede subir a Primera Iberdrola, pero renuevan Ainhoa Marín o Paula Gutiérrez hasta 2024. ¿Le anima?

Es un voto de confianza al equipo y al proyecto. Te ayuda saber que jugadoras así van a continuar.

Es de A Coruña y su familia estuvo ligada en el pasado a Riazor y al Dépor. ¿Estaba predestinada?

Sí, somos de A Coruña. Mi familia es del Dépor. Abuelos, padres, tíos... Yo era la chica de la familia que jugaba al fútbol y siempre me decían, con once o doce años, que, como siguiese así, algún día llegaría al Dépor. Con trabajo y esfuerzo, aquí estoy.

¿Iba al estadio de pequeña?

Sí, mucho cuando el Dépor estaba en Primera. Con los amigos o con la familia. Nos gustaba ver el partido y estar todos juntos. Mi abuelo, además, tenía en el estadio una cafetería. De hecho, mi madre iba por allí a trabajar o a ver partidos cuando ya estaba yo en su barriga.

Usted y Carlota son las coruñesas del Dépor. ¿Habrá más en breve?

Estoy segura de que la generación posterior a la de Carlota y la mía acabará llegando al primer equipo. Ya sean del Orzán o chicas de corta edad que ya se entrenan con el filial. En el futuro seguro que el Dépor tendrá a varias coruñesas más.