Miku-Quiles, la pareja del gol de la Primera RFEF

Es la dupla blanca formada por Arribas (15 goles) y Lacasa (13) la que más se les acerca. Justo por detrás se sitúan Roni y Álvaro Romero, del Algeciras, que cada uno ha logrado 13 tantos. A la misma altura el pichichi Jutglà (19) y Ángel Rodado (7), pretendido por el Dépor este verano y que acabó en el filial culé. Cierran el quinteto de parejas goleadoras por equipo Arana (16) y Lozano (9), del Villarreal B.

Fue una dupla que nació de pie. Casi sin conocerse y con apenas una pretemporada de toma de contacto, los deportivistas se dispusieron a golear sin descanso desde el pitido del primer partido oficial. Suyos fueron siete goles en los primeros seis partidos, cuatro de Alberto Quiles y tres de Miku. Sin ningún doblete en esos encuentros por parte del ‘7’ y del ‘9’. Marcaban como un reloj. Uno u otro. La compenetración fue instantánea.

Y se mantiene el idilio, a pesar de los baches que han pasado cada uno por separado. Miku hablaba ayer de su compañero de correrías atacantes. “Nos completamos bien y nos alegramos cuando marca el otro”, avanza en el análisis de su relación y de cuál es la misión de un delantero en un equipo como el Dépor. “No es una cuestión de egos, es un deporte colectivo. Hay estados anímicos y de forma. Hace poco yo viví una situación personal difícil y lo trasladas al trabajo. En un deporte colectivo todos tienen que aportar y ayudar. Hacemos goles los dos y ojalá sirvan para lograr el objetivo y si es Mackay el que lo consigue (en el play off), también nos alegraremos”, apunta entre risas.

Los responsables ofensivos de los coruñeses han conseguido más de la mitad de los goles del equipo. Son 30 de 59, una cifra total que coloca al equipo coruñés en el top 5 entre los conjuntos más realizadores del campeonato, solo por detrás de Villareal B (64), Castilla (62) y Cultural y Andorra con 60.

La sequía de Quiles y, en mayor medida, de Miku en los primeros meses de 2022 hizo que algunos de sus compañeros diesen un paso al frente. Ya no está Noel solo como el tercer máximo realizador con cuatro. Le ha igualado Lapeña y le acechan Soriano y William con tres. Hasta Granero lleva dos y muchos son los jugadores que, al menos, han inaugurado su casillero, el último Villares.

Más allá de ser uno de los equipos más realizadores del campeonato, el Dépor ha destacado por su equilibrio durante gran parte de la liga. Es, de hecho, el equipo con mejor diferencia de goles de los dos grupos. Eso sí, los tres tantos encajados hace dos semanas ante el Tudelano en Riazor le han quitado el honor de ser el conjuntos menos goleado de toda la Primera Federación. Ahora es el Racing de Ferrol el que se ha blindado mejor ante Gazzaniga. Un reto más para el último partido de liga.

Un Deportivo como el de “la primera vuelta”

El Dépor ha vuelto a ganar fuera y Miku se ha reencontrado en el gol. Son señales reconocibles que remiten al inicio de temporada y a ese equipo líder y disparado que parecía destinado a Segunda. El venezolano no niega esas buenas vibraciones, pero vive con tranquilidad su resurrección y la reacción tendida del grupo. “El equipo de las últimas semanas se asemeja mucho al de la primera vuelta. Con el sistema y transmitiendo regularidad y solvencia. Con esas sensaciones para lo que se viene es positivo”, cuenta. Lleva tres goles en los dos últimos partidos tras cuatro meses sin ver puerta en los que dice no haberse desesperado. “Cuando los delanteros no hacemos goles, siempre existe esa preocupación externa y en el entorno. Es cuestión de rachas. Había que intentar revertirlo. El equipo estaba también en un bache de resultados y las ocasiones escaseaban, se juntó todo”, cuenta.