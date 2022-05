Trámite antes del ‘play off’

Llegar en dinámica ganadora al play off es importante, pero más determinante es contar con todos los disponibles para la hora de la verdad. De eso se trata este sábado, de no llevarse ninguna sorpresa desagradable en forma de lesión o sanción. Cero riesgos ante Unionistas, un rival que ya derrotó al Dépor en la primera vuelta y que tratará de apurar en Riazor sus escasas opciones de colarse en la lucha por el ascenso. Necesita ganar, y que además se produzcan dos de estos tres resultados: que el Rayo Majadahonda no venza, que tampoco lo haga la UD Logroñés o que el Celta B pierda. Difícil combinación para el conjunto salmantino, un duro escollo para la segunda unidad del Deportivo.

Borja Jiménez presentará un once plagado de suplentes, aunque ya anunció que algunos de los que formarán de inicio repetirán el próximo sábado en el primer cruce del play off. Tiene más o menos claro cuál será el once para la semifinal, pero todavía con “tres o cuatro” puestos bailando, así que su decisión final podría depender, en parte, de lo que vea este sábado sobre el césped de Riazor. Un aliciente más para que los menos habituales salgan al campo cargados de motivación por sacar el encuentro adelante. Las rotaciones empezarán ya en la portería, con el concurso de Pablo Brea para evitar cualquier posible infortunio con Mackay. Trigueros, en la línea defensiva, y Calavera, en el centro del campo, son otros secundarios que hoy tendrán protagonismo desde el arranque. Quiles y Miku están a una amarilla de la suspensión, así que no está previsto que participen para garantizar su concurso en el play off. Sin los dos delanteros titulares, Borja Jiménez repescará a Noel López, testimonial en las últimas jornadas, y también a otros compañeros que necesitan minutos, como Álvaro Rey o Carlos Doncel. Un Dépor disparado hacia el ‘play off’ Ocho jornadas sin perder lleva el Deportivo, las últimas cuatro saldadas con victoria, una línea ascendente que ha recargado de confianza al equipo coruñés de cara al play off. Eso no cambiará, independientemente de lo que suceda esta tarde en Riazor, pero siempre es mejor llegar a los cruces con el impulso extra que suponen las rachas de buen juego y resultados. Eso buscará el Dépor, reafirmar su gran momento de forma, pero evitando riesgos. Lo de hoy es solo un trámite. Lo importante, el momento de la verdad, será el sábado que viene en la semifinal del play off. Unionistas, por su parte, llega con todos a A Coruña, aunque con la duda de Antonio Marín por molestias. En principio no será titular, al igual que el exdeportivista Rayco. El balón parado será una de las principales armas de los salmantinos para tratar de ganar y que se dé la carambola que los aúpe al play off.