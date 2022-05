El sueño europeo de David Mella acabó ayer. El deportivista cayó eliminado junto al resto de sus compañeros de España sub 17 en los cuartos del torneo continental ante Portugal (1-2), pese a acabar la fase previa como primeros de grupo. Su gol ante Serbia no le sirvió a Mella para ser titular en la cita decisiva, ya que entró en el campo en el minuto 56 supliendo a Dani Rodríguez. En la poco más de media hora que estuvo en el campo vio como Portugal hacía el 1-2 de penalti y fue uno de los estiletes del combinado español para intentar lograr el empate. Dos de las mejores ocasiones salieron de centros suyos que no supieron aprovechar Iker Bravo y Álvaro Gines. Tuvo un disparo desde la frontal en el descuento. Mella volverá a A Coruña y puede reforzar el equipo de Manuel Pablo si llega a la final a cuatro de la Copa de Campeones.