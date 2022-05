Borja Jiménez: “No vamos a correr ningún riesgo”

Ser competitivo minimizando los riesgos. Eso quiere Borja Jiménez del Deportivo esta tarde contra Unionistas y está convencido de que su equipo lo logrará pese a presentar un once muy poco reconocible, plagado de suplentes. Es lo que toca con el play off a la vuelta de la esquina, reservar. Igualmente el abulense augura que el Deportivo “hará un buen partido y ganará” al conjunto salmantino en el cierre liguero en Riazor. Confía en los menos habituales, a los que ve con motivación de sobra como para rendir a un nivel alto. “Las sensaciones van a ser buenas. No tengo miedo ninguno. Estoy convencido de que las cosas van a ir bien. Los que van a jugar tienen muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Relajación no va a existir”, garantizó el entrenador, cuya máxima aspiración es evitar sorpresas desagradables en forma de lesiones o sanciones. “No vamos a correr ningún riesgo con jugadores que creamos que pueden ser importantes la semana que viene”, zanjó tras el entrenamiento que dirigió ayer por la mañana en Riazor.

Quiles y Miku están a una amarilla de la sanción, así que no está previsto que hoy tengan minutos para protegerlos de cara al próximo fin de semana. Eso lo puede controlar Jiménez. En cambio, el riesgo de lesiones, tal y como explicó ayer, existe no solo en los partidos sino también en los entrenamientos. “Nunca se sabe qué es mejor en el aspecto lesivo, puede haber golpes, pero también el domingo entrenando. El riesgo va a estar siempre. Habrá jugadores que inicien que el sábado siguiente serán titulares”, añadió Borja Jiménez. Asegura el técnico que aún no tiene completamente decidido el once con el que afrontará el próximo sábado el primer encuentro del play off. Por lo tanto, el duelo de hoy es “muy importante” porque servirá de escaparate para aquellos futbolistas que quieran reivindicarse de cara al cruce de semifinales. “Tienen la oportunidad de mostrarse y el play off está a la vuelta de la esquina. Para todos va a ser un partido importante porque el momento de la verdad llega en ocho días y alguno puede tener opciones reales de jugar”, avanzó. Sobre el rival de esta tarde, Borja Jiménez aseguró que la derrota de la primera vuelta en el Reina Sofía (2-1) dejó una “espinita clavada” en sus jugadores, así que ese precedente se convertirá en “otro aliciente” para tratar de cerrar el campeonato regular con una victoria. De momento, no ha percibido mucho “el ansia por el play off, no ha llegado ese momento”, pero sí reconoce que esta semana ha escuchado hablar más de esa fase final que del intrascendente encuentro de hoy ante Unionistas.