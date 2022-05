El Algeciras, sexto clasificado al cierre del grupo 2 de Primera RFEF, aspira a auparse a la zona de play off para luchar por el ascenso, ya que sigue adelante con su reclamación por posible alineación del Castilla en el encuentro que ambos equipos disputaron el pasado 21 de mayo y que acabó con reparto de puntos (1-1). Si le diesen el partido por ganado al Algeciras, desplazaría del play off al Linares, rival del Dépor el próximo sábado. En tal caso, el equipo gaditano sería cuarto en la tabla, con los mismos puntos que el Nàstic, que caería a la quinta plaza y, por lo tanto, sería el adversario del Deportivo en la semifinal de Riazor. El Algeciras emitió ayer un comunicado en el que solicita el aplazamiento del de la fase de ascenso mientras los comités, Apelación y, llegado el caso, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), no resuelvan sobre el recurso, que ya fue desestimado el pasado jueves en primera instancia por el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol.

“Queremos informar a nuestros aficionados que los servicios jurídicos del club, internos y externos, llevan todo el fin de semana preparando el recurso , que mañana [por hoy] quedará presentado ante el Comité de Apelación de la RFEF”, anunció ayer por la tarde el club albirrojo. “En el mismo solicitamos, mientras se resuelve, la toma de medidas cautelares encaminadas a que los intereses del club no queden lesionados, caso que se estimara favorablemente y ya se hubiera celebrado la liguilla de ascenso”, añade el comunicado del Algeciras. “Si la resolución del Comité fuera denegatoria, procederemos a interponer reclamación ante el TAD, igualmente con la petición de medidas, en este caso cautelarísimas, con el mismo objetivo de que el paso del tiempo no sea un inconveniente insalvable”, concluye el equipo andaluz. Su plantilla descansa hoy, como todos los lunes, pero mantiene la actividad y mañana tiene previsto regresar a los entrenamientos con la esperanza de disputar el play off si finalmente suma dos puntos extra en los despachos.