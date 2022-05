Linares, puro “descaro” contra el Dépor

Llega la hora de la verdad para el Deportivo, que el sábado recibirá al Linares (21.00 horas) en la semifinal del play off, siempre y cuando no lo impida el recurso del Algeciras por posible alineación indebida del Castilla, que podría alterar la clasificación definitiva del grupo 2. Salvo sorpresa, el Dépor se enfrentará al Linares, la localidad de nacimiento del extécnico blanquiazul Juan Antonio Anquela. Allí vivió hasta los 9 años, cuando se trasladó a la vecina Jaén. El andaluz resalta “la ilusión, el descaro y la personalidad” con la que compite el equipo azulillo. “Esas tres palabras las tiene el Linares. No van a ir a meterse debajo de la portería, eso lo tengo clarísimo, entre otras cosas porque no saben hacerlo. Necesitan tener el balón y jugar. Hacen las cosas con una facilidad notable”, argumenta.

Eficaz relevo en el banquillo. El cambio de entrenador, con el regreso de Alberto González, “le sentó muy bien” al Linares. “Han tenido altibajos y siempre han creído en el trabajo de ese hombre. Todo el mundo me habla muy bien de ese chico. Es una persona normal, que defiende los intereses del club y está con los futbolistas”, continúa el exentrenador del Dépor, actualmente sin equipo tras su salida del Alcorcón. Facilidad para marcar. El Linares acabó con 59 goles a favor, tantos como el Dépor en el grupo 1. “Tienen facilidad para marcar porque llegan arriba con mucha gente y juegan bastante bien. Me parece un equipo que sabe lo que quiere y cómo hacerlo. Por las veces que lo he visto jugar, me parece un equipo dinámico, que tiene su personalidad y no la va a cambiar”, añade. Rodri, el faro; Carracedo y Carnicer, bandas desequilibrantes, Etxaniz, la referencia. González suele apostar por un 1-4-2-3-1. Entre sus jugadores más importantes está el polivalente Lara, mediocentro reconvertido a central; el pivote Rodri, con clara vocación ofensiva; los extremos Carracedo y Carnicer, alas desequilibrantes; el mediapunta Copete; y el delantero Etxaniz, pichichi del equipo con 14 goles. “Carnicer el sábado contra el Sevilla Atlético estuvo en plan mandón, jugó muy bien. Carracedo y Carnicer juegan en las bandas, pero por ahí aparece también Copete. Arriba también puede entrar Hugo Díaz. Van cambiando, con mucha movilidad, y lo hacen bien”, explica Anquela. El factor campo. “Si no sabes manejar el factor campo y no tienes futbolistas con personalidad, se te puede volver en tu contra —advierte el andaluz—. Sé que el Dépor vive en la urgencia permanente y ese factor hay que saber manejarlo, aunque yo creo que el Deportivo sabe hacerlo porque tiene gente con experiencia. En teoría es superior al Linares, pero cuidado”. La venta de entradas, pendiente de la RFEF El Deportivo sigue a la espera de que la Real Federación Española de Fútbol le comunique cuál será el sistema para la venta de entradas para los partidos del play off a Segunda División y si los clubes participantes podrán gestionar una parte de los billetes antes de que se abran a la venta al público en general el miércoles desde las 18.00 horas en tickets.rfef.es. Los precios son 18 euros para Pabellón y Maratón, 22 para Preferencia y 26 para Tribuna. El club coruñés, actualmente con 20.300 abonados, tiene garantizado jugar en Riazor al contar con un mayor número de aficionados interesados que las demás hinchadas.