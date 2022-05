Puertas abiertas mañana en Riazor para la salvación del Dépor Abanca

El Dépor Abanca se quedó a un solo gol de sellar la permanencia en Reto Iberdrola el pasado fin de semana y tendrá que jugárselo todo en la eliminatoria de play out, a partido único, que afrontará mañana a las 20.00 horas en Riazor. El rival será el Real Unión de Tenerife Tacuense, el club de la excapitana blanquiazul Miriam Ríos, que finalizó en la undécima posición del otro grupo. Para que el estadio coruñés presente el mejor ambiente posible, el Deportivo decidió abrir las puertas para que todos los aficionados que lo deseen, sean o no abonados, puedan animar al conjunto de Miguel Llorente en esta cita definitiva por no sufrir un segundo descenso consecutivo después de que el Dépor Abanca cayera hace un año de la Primera Iberdrola a la categoría de plata.

El equipo blanquiazul comenzó esta temporada con el objetivo claro del ascenso y llegó a estar al frente de la clasificación durante varias jornadas, pero tras unos primeros meses de competición muy buenos fue perdiendo posiciones hasta acabar peleando por la permanencia. Llegó a la última jornada sin depender de sí mismo para alcanzar la quinta plaza, la última de salvación automática, pero no fue capaz de aprovechar el pinchazo del Barça B y no pasó del empate en Abegondo frente al filial del Atlético de Madrid (2-2). Ahora tendrá que jugarse la supervivencia en Reto Iberdrola frente al Real Unión de Tenerife Tacuense, que también cerró la temporada regular con un empate (2-2) ante el Juan Grande, resultado que le hizo acabar en la undécima plaza del grupo sur y emparejarse con el Dépor, sexto del grupo norte. Miriam Ríos: “Pase lo que pase, lo voy a pasar mal” Miriam Ríos (A Coruña 1987) jugó el pasado fin de semana sus últimos minutos con el Real Unión de Tenerife Tacuense, el rival del Deportivo Abanca mañana en la eliminatoria por la permanencia en Reto Iberdrola. La excapitana del equipo blanquiazul llevaba meses sin competir con el equipo canario por culpa de sus problemas de rodilla, pero quería despedirse en el campo y pudo hacerlo en el encuentro ante el Juan Grande. Se marchó ovacionada por compañeras y rivales. Mañana estará en Riazor, donde vivirá una jornada muy extraña. “Pase lo que pase, lo voy a pasar mal”, confiesa. Su club actual es el Real Unión de Tenerife Tacuense y a él se debe. “Obviamente, quiero que gane mi equipo, el Real Unión. Por supuesto, voy a ir con ellas. Si ganan, quiere decir que desciende el Dépor y me va a fastidiar; y si pasa lo contrario, también”, razona la defensa, que descarta participar en el encuentro de mañana. “Poder retirarme en Riazor, en el campo del equipo de mi corazón, aunque fuese de rival, sería lo más bonito del mundo, pero el fútbol es un deporte de equipo y hay que saber cuándo estar al margen. No puedo aportar en el campo lo que se necesita para disputar un partido así”, reconoce Miriam Ríos, que lleva “meses sin entrenar con el grupo”. “El dolor era insoportable, mi rodilla no aguantó más”, continúa la exfutbolista del Dépor Abanca, que sufrió mucho cuando sus excompañeras bajaron de la máxima categoría a Reto Iberdrola: “El año pasado, cuando el descenso, lloré muchísimo en mi casa”. En las últimas horas está recibiendo “un montón de llamadas y mensajes por redes sociales” de muchos seguidores y amigos coruñeses. “Voy a tener los nervios a flor de piel. El Dépor no era el rival que quería, obviamente. Va a ser el partido más raro de mi carrera”, añade la jugadora de Monte Alto, que tratará de estar “cerquita” de sus compañeras en Riazor.