Una vez cerrado el plazo para que el Deportivo y los demás participantes en el play off solicitaran a la Federación el número de entradas para las semifinales que cada uno considerara oportuno, el club coruñés está a la espera de recibir indicaciones de la RFEF para saber cómo será el sistema de reparto y venta de las localidades. En cuanto disponga de toda la información, el Dépor hará público un comunicado para explicar con detalle el procedimiento. La propia Federación Española sacará a la venta entradas desde mañana a las 18.00 horas en su plataforma tickets.rfef.es. Los precios son los siguientes: 18 euros Pabellón y Maratón, 22 Preferencia y 26 Tribuna.

El Linares, primer rival del Deportivo, solicitó 500 entradas, todas de 18 euros. Por lo tanto, todos los aficionados blanquiazules que quieran acceder el sábado a Riazor tienen garantizada una localidad, al tratarse de un recinto con capacidad para 32.600 espectadores.

Doble salto sin red en Riazor tanto para el Deportivo como para el Dépor Abanca, que esta semana afrontan sendas finales en las que pondrán en juego su futuro inmediato. Las primeras en competir serán las chicas, esta tarde (20.00 horas) contra el Real Unión de Tenerife Tacuense en el estadio de Riazor, con entrada libre a todos los aficionados, sean o no abonados. El conjunto de Miguel Llorente partía con el objetivo claro del ascenso a Primera Iberdrola, pero en una segunda vuelta muy mala se despidió pronto de esa meta para acabar peleando por la salvación en la eliminatoria del play out, a partido único contra la escuadra canaria. El ganador de hoy seguirá en Reto Iberdrola, lo que sería un mal menor para el Dépor Abanca en una temporada en la que estuvo lejos de alcanzar las altas expectativas iniciales.

También se esperaba mucho del equipo masculino, que inició la Primera RFEF como gran favorito para acabar primero en su grupo y, de esa forma, sellar de manera directa el billete de retorno a la Segunda División. Se lo impidió el Racing de Santander, claro dominador de una liga en la que el Dépor acabó ocupando el segundo escalón, lo que le da ventaja para las eliminatorias en caso de empate al término de los 90 minutos y de la prórroga. Con no encajar el sábado ante el Linares ni tampoco en el partido definitivo por el ascenso le bastaría para cumplir el objetivo.

En caso de superar la primera eliminatoria, el Deportivo se enfrentaría en la final con el vencedor del Albacete-Rayo Majadahonda, pero tanto Borja Jiménez como sus jugadores están centrados única y exclusivamente en el choque del sábado contra el conjunto azulillo, que llegará a Riazor en un gran momento de forma tras haber completado unos últimos meses de competición sobresalientes.

Miguel Llorente: “Si juntamos 4.000, ganamos seguro”

El entrenador del Dépor Abanca, Miguel Llorente, confía en que sus jugadoras sean capaces de sacar adelante el encuentro de esta tarde contra el Real Unión de Tenerife Tacuense, un objetivo para el que considera decisivo el apoyo del público: “Si juntamos 4.000 personas, ganamos seguro, pero tienen que venir. Nosotros estamos haciendo el llamamiento a todo el mundo para que a las ocho, llueva o no llueva, le apetezca ver al equipo femenino”. El objetivo inicial era subir a la máxima categoría, pero el Dépor Abanca va a tener que jugar por evitar un nuevo descenso. “Es un lugar donde no tendríamos que haber llegado”, lamenta Llorente. “Es curioso que por un gol te quedes fuera o entres en el play out, pero podríamos haberlo solucionado muchísimo antes”, reconoce el entrenador del equipo blanquiazul.