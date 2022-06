Borja y Selecta: la casa de los niños prodigio

Uno se afanaba en devorar fútbol en todos los dispositivos posibles y en sacar títulos de entrenador. Otro escuchaba música, buscaba referencias y jugueteaba con “un ordenadorcito” que hacía de mesa de mezclas. Así transcurría la vida hace poco menos de veinte años en Ávila en la casa de los Jiménez Sáez. Uno era un adolescente, otro un niño. Sus pasiones les absorbieron, les guiaron, les apartaron de una vida corriente y les llevaron a ser talentos precoces. Borja, a sus 37 años, con dos ascensos a Segunda y en la búsqueda de un tercero con el Dépor. Y Pablo, de 26 y más conocido como Selecta, ya con su proyecto en solitario y convertido en uno de los productores de música urbana y electrónica más reputados del país.

“No lo recuerdo jugando al fútbol, pero sí de chiquitito con tres o cuatro pantallas viendo partidos. No entendía nada. Yo que con uno me aburría...”. Escarba Pablo en su memoria para encontrar a un Borja apasionado y que fue referente como hermano mayor hasta para arrastrarle a deportes que tampoco le llamaban en exceso. “Siempre fue un ejemplo para mí. De pequeño jugaba por él”, confirma, mientras Borja tira de una anécdota familiar que menciona de vez en cuando. “No le gusta nada. Casi habría que explicarle lo que es un fuera de juego”, ríe. “Pero ahora simpatiza y es un fan más del Dépor. Grita, anima. En infantiles o en cadetes jugaba en un equipo con los amigos y una vez lo metieron en el campo en los últimos minutos, cuando su equipo debía ir ganando 11-0, y marcó un gol sobre la línea, de empujar, y le sacaron a hombros. Pero en la música es un fuera de serie, siempre digo que el que es bueno en la familia es mi hermano”, se descubre el técnico del Dépor.

No prendió en él la mecha del balompié, pero sí de manera indirecta la de la música. Todo en esa casa, en el caldo de cultivo de esas habitaciones en las que Borja hizo de primer guía. “Empecé a hacer música con un ordenadorcito de mi hermano. He heredado todo. Ropa, todo. Mi pasión me viene de él. No porque Borja fuera DJ ni nada por el estilo, pero cuando yo tenía 12 o 13 años, él era mucho de la ruta del bakalao. Me acuerdo del cartel de Pont Aeri, de Radical (dos discotecas), de todos los discos. Yo era lo que escuchaba. Era un bakala de habitación porque era un niño y no podía ir a ninguna discoteca, ni a ningún lado”, razona aún maravillándose Pablo por aquellos tiempos de descubrimiento.

Son dos mundos diferentes, del que les cuesta captar los matices, pero que disfrutan compartiéndolos. “Son cosas muy distintas. Yo sé de fútbol lo mismo que mi hermano de música, pero nos completamos muy bien. A veces le cuento o le pregunto por entrenamientos porque soy curioso. Eso lo disfrutamos bastante”, apunta Pablo. Borja cree que es una manera de seguir conectados por las peculiaridades de sus profesiones. “Los dos nos sentimos unos privilegiados por hacer lo que más nos gusta, también tiene lo malo, que es la distancia. La educación de nuestros padres nos ha llevado a ser familiares a necesitar de saber lo uno del otro”, admite.

Pablo: “De pequeño lo recuerdo viendo partidos en tres o cuatro pantallas”

La comprensión familiar, de sus padres, Carlos y Lourdes, ha sido básica. Volaron jóvenes, con un futuro incierto y en entornos laborales inestables. Pablo explica su caso y agradece el apoyo a ciegas. “Confiaron muchísimo en nosotros. Con mi hermano quizás estaba mejor visto socialmente. Ganaba su salario, demostraba que valía, sacaba cursos, pero en mi mundo hasta que empiezas a ganar dinero...”, cuenta. A él le cambia la vida con 18 años, cuando estaba estudiando Telecomunicaciones en Madrid y sintió que debía ser sincero. “Les dije que dejaba de estudiar. Me estaban pagando los estudios y hasta me sentía mal porque ya estaba con mis cosas de la música. Mis amigos me decían que me quedase en la facultad, pero yo no podía, no era honrado. Tenía claro que el día de mañana no iba a estar una oficina. Incluso en los primeros años me apoyaron económicamente y eso muchas veces no se da”, relata antes de justificar todas estas palabras de retribución. “Sé que están orgullosísimos de mí y de mi hermano y nos lo decimos muchas veces. Soy una persona que no me gustaba callarme, me gusta decírselo. Es mi manera de agradecérselo”, apunta.

Una emocionalidad que le matiza respecto a su hermano. Esa tranquilidad de Borja que le ayuda en momentos de máxima tensión como el play off de ascenso. “Él es de mente fría, de tomarse las cosas con calma, es como se ve, no esconde nada; yo todo lo contrario. Puro nervio, de pequeño era hiperactivo. Mi padre es más como mi hermano y yo como mi madre. Ella es muy sensible, yo con ella lloro semanalmente, pero no pasa nada, por la distancia, por lo que sea. Es normal”, se sincera.

Borja: “En la música es un fuera de serie, es el bueno de la familia”

Lo que sí les une, por vía paterna, son los coches, el mundo de rallies. Es algo que se impregnó en ellos desde pequeños y que cada uno va destilando a su manera. Su padre compitió a alto nivel, “con Carlos Sainz”, revela Pablo, y desde hace unas tres décadas es el presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla y León. “Ni cobra, es por afición”, revela. Los dos pasaron su infancia entre bujías, entre competiciones. De hecho, Borja, antes de coger la maleta para hacerse técnico de élite, corrió dos años en el campeonato de Castilla y León de karts. “Se lo pagó cuando ya trabajaba”, cuenta Pablo, al que algo de envidia le dan ambos, una pasión que él la ha llevado a su música, a su estética y a su club casi recién inaugurado: Alerón, en Madrid. “Es una espinita que tengo: la de haber corrido yo también o incluso de tener un equipo. ¿Quién sabe? Pero mi imagen como artista recoge eso. Salgo a pinchar vestido de piloto, la cabina del club es un coche. Alerón es un producto peculiar. El año pasado estaba en mi cabeza y hoy ya es una realidad con 8.000 personas en las fiestas. Carreras, música máquina...”, relata orgulloso.

Este verano tiene que cerrarlo por la sobrecarga de conciertos, con los meses de junio y julio copados y con agosto que va por el mismo camino. Irá en esos bolos por libre o acompañando a su inseparable Jorge (Recycled). Antes meterá la camiseta del Dépor en la maleta y vendrá el sábado a A Coruña. Una casaca que lleva por fidelidad a su hermano, pero que le ha revelado de paso cómo es esa fiel masa social blanquiazul. “Me la pongo por apoyarlo, pero he conocido lo increíble que es la afición del Deportivo. Esa pasión, te los encuentras en todas partes..”, se asombra. Borja reconoce “todos los esfuerzos” que hace su familia por visitarlo y Pablo cree que estas dos semanas “se van a dar bien”. Y con un hipotético ascenso en el bolsillo le hace ojitos a un reto lanzado. “¿Pinchar en Riazor? Eso no estaría nada, nada mal”, acepta y se relame.