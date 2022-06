Salvación y primeras decisiones. El Deportivo le comunicó esta mañana a Miguel Llorente que no será el técnico del primer equipo femenino la próxima temporada. El ex entrenador del Barcelona B llegó el pasado verano a A Coruña con la plantilla hecha tras la abrupta salida de Manu Sánchez y Pablo Pereiro. El equipo fue campeón de invierno, pero decayó en la segunda vuelta hasta tener que olvidarse del ascenso a Primera Iberdrola y disputar un play out en la noche de ayer ante el Tacuense Tenerife. Llorente estuvo apartado de sus funciones algunas semanas tras una denuncia interna. Fue, posteriormente, readmitido, acabó la temporada e incluso ayer comentaba que esperaba continuar en el cargo, pero ahora su camino y el del Dépor se separan. La dirección deportiva buscará un nuevo técnico que consiga subir a la máxima categoría. Ya hay futbolistas importantes que han renovado hasta 2024 como Ainhoa Marín o Paula Gutiérrez.