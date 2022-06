El Deportivo no hará finalmente de intermediario en la venta de entradas para su duelo de este sábado en Riazor ante el Linares (21.00 horas), con lo que el despacho corresponderá únicamente y exclusivamente a la Federación Española de Fútbol, organizadora de esta fase final de ascenso a Segunda División. Los tickets estarán disponibles desde las 18.00 horas de esta tarde en la plataforma online https://tickets.rfef.es/. Se van a poner a la venta más de 30.000 localidades que se despacharán en los próximos tres días.

La imposibilidad de que el club coruñés haga de puente en las gestiones impedirá que los abonados tengan asegurado su asiento de toda la temporada para presenciar el duelo decisivo, algo que remarca el Deportivo en su comunicación oficial. También apunta que el carnet de socio no da acceso gratis al recinto como en el resto de duelos de la temporada. Las entradas van desde los 26 euros de Tribuna hasta los 18 de los fondos pasando por los 22 de Preferencia. A esta cantidad hay que añadir los gastos de gestión que cobra la RFEF.

El Deportivo considera imposible el despacho físico de 30.000 entradas en dos o tres días, según fuentes de la entidad. Hace semanas cuando miembros de la Federación visitaron Riazor para reconocer las sedes de la fase final por el ascenso a Segunda se le planteó a los responsables de la RFEF una sencilla opción informática en la plataforma de venta del organismo de Las Rozas para que los socios, abonados y simpatizantes pudiesen canalizar a través de esa vía la compra. Esa petición no fue atendida. En los últimos días se negociaron otras opciones sin llegar a un acuerdo entre las partes.

Otro de los problemas de la venta centralizada y online de las localidades es que no hay despacho físico y agranda, de esta manera, la brecha digital que golpea a las personas mayores, a socios y seguidores que no se manejen en estas plataformas. El Dépor, tanto en la Oficina de Atención al Deportivista de Riazor (OAD) como por vía telefónica, ha puesto a disposición a sus empleados para ayudar a quien lo necesite entre este colectivo y nadie se quede sin la posibilidad de seguir el play off de ascenso en directo y en su estadio.

Riazor fue elegido sede de esta semifinal del conjunto coruñés ante el Linares tras solicitar los clubes un volumen de entradas aproximado que necesitarían sus aficionados. Las 500 pedidas desde Linares sumadas a la solicitud coruñesa convierten el duelo en el de mayor reclamo, que le correspondía el estadio con mayor aforo que es el blanquiazul.