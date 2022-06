Alberto Quiles está a nada del fin de temporada y ya ha sido elegido el mejor jugador del equipo y ha estado peleando por el pichichi hasta las últimas jornadas. Pero quiere más: el premio gordo, el ascenso. No hay mayor contribución que pueda hacer el onubense que seguir como hasta el día de hoy. "Me hubiese gustado (ser el máximo goleador). Hice un buen año esta temporada. Quedan dos partidos más y a seguir metiendo goles, que eso es bueno para el equipo", avisa.

Él será la punta de lanza de un equipo que, a su juicio, debe ser sobre todo fiel a sí mismo, a lo que le ha traído hasta aquí. "Sabemos que vale el empate, pero no podemos salir a empatar. Como siempre, a ganar, a full y a demostrarle al Linares que si quiere pasar, tiene que hacer muchas cosas bien. No sé qué plantearán ellos. Nuestra idea va a ser la misma: tener pelota, posesiones largas, estar tranquilos, jugar con personalidad y atacar siempre. Si somos nosotros mismos y hundimos al rival, como hacemos siempre en Riazor, tenemos mucho ganado", avisa.

El máximo goleador del Dépor imagina un estadio "lleno" el sábado y vaticina que verlo así será "superbonito y especial". Sabe que la afición responderá. "No hay nadie dudando. La gente sabe lo que tiene que hacer", asegura, Mientras, ellos van lidiando con una inquietud que van controlando, pero que irá a más: "Los nervios están bien y no cambiar de rutina y entrenar en Abegondo nos ayuda a que estemos más tranquilos. En cuanto se acerque el partido, irán a más, es normal. Nos jugamos el play off y hay que saber llevarlo".