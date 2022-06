Ian Mackay se crió en las calles de A Coruña y se terminó de formar en el Dépor, pero el mundo del fútbol le llevo a hacerse un nombre en el fútbol español durante tres lustros antes de volver a casa. Es el sexto play off de ascenso que va a disputar. Es un héroe en Ponferrada o en Sabadell. Ahora espera serlo en A Coruña, donde a pesar de la tensión y la exigencia, quiere paladearlo. "Es distinto, es mucho más especial, por todo lo que me rodea, familia, amigos... no voy a mentir. Poderlo conseguir con este escudo y esta camiseta... Ojalá podamos celebrar, pero primero el partido ante el Linares, ganar y que la gente se vaya ilusionada para la próxima semana. Llevo tanto tiempo esperándolo que quiero pasar y disfrutar", sentencia.

La Federación vende 15.846 entradas para el Deportivo-Linares en dos horas y media El meta cree que las rutinas previas deben estar dentro de la "máxima normalidad porque inconscientemente el jugador ya está más tenso al jugarse la temporada en un partido", pero aún así y, de momento, no percibe que la emoción esté desbordada. "Se ve a la gente (al equipo) enchufada y con ganas de que llegue el sábado, de jugar ante nuestra gente. Que llegue el play off. Llevamos semanas con la mira puesta en él, llegamos en muy buen momento", apunta. Entre la afición es diferente, porque las pulsaciones ya se dispararon con la compra de las entradas. Casi 16.000 despachadas en dos horas y media y ahora mismo muchas más vendidas. "A mí no me sorprende. En mi entorno la gente es del Dépor y tenían ganas de que saliesen. A Coruña tiene ganas de ayudar al equipo y que vayamos todos hacia adelante·, revela. "Llegamos al 'play off' en nuestro mejor momento" Todo dentro de la emocionalidad de estos momentos sin dejar de ser el Dépor de siempre, a mejor fórmula. "Mi experiencia es que hay que ser fieles a nuestra idea. Jugamos en casa y tenemos que seguir esa línea ascendente de los últimos partidos en Riazor y hacer lo que estamos haciendo", apunta antes de detenerse en el Linares, un rival engañoso y sobre el que lanza un aviso. "Es un equipo con una dinámica ascendente, ganaron muchos partidos, es el mejor de los últimos diez encuentros. A nadie le regalan estar en el play off. Hay que estar atentos, vivos y ser nosotros mismos. Es un conjunto muy ofensivo, que acaba las jugadas y que en las contras es muy potente. El ambiente (de Riazor) va a ser importante para que en los momentos malos nos ayuden, para ver que todos están con nosotros", analiza.