El Dépor se salvó ante el Tenerife de marcharse a tercera división cuando era un equipo pensado para ascender. Al día siguiente del alivio, el equipo coruñés le comunicó a Miguel Llorente que no iba a continuar al frente del equipo, una decisión que el técnico justifica en "el desgaste" de la temporada. Justo en el momento del adiós, revela el entrenador que hay una segunda denuncia en marcha que ha venido desde el seno de la plantilla y que tiene como origen a Adule, el último fichaje del pasado verano, el único que realizó él. "Ya tenía la conciencia tranquila en su momento... Si es por la de Adule, después del partido de Pradejón no quiere salir a jugar y a raíz de ese partido unos días más tarde en una tarea sin balón que no quiere hacer, que no quiere correr y la semana siguiente no va convocada. Se activa esa denuncia y estoy tranquilo, eso no es racismo ni nada similar. Me sabe mal que se relacione mi nombre con no sé qué conceptos. La gente del club sabe lo que ha pasado y muchos de los motivos por los que viene este desgaste. Ya hubo una compliance que no salió nada y la segunda te la explico yo. Me voy con la conciencia tranquila, no se me puede acusar nada de la exigencia deportiva y personal. El fichaje de Adule lo hago yo. Al principio rinde y luego baja. Alineamos a las mejores para ganar los partidos. Que se me atribuya o se me relacione con racismo cuando ya se investigó y se habló con ellas, no es que canse, pero ya está explicado", razona dando su versión de los hechos.

El ya ex entrenador del Dépor explica cómo le comunicaron la decisión y las razones que, según él, llevan al club a prescindir de sus servicios. "Principalmente, porque fue una temporada de muchísimo desgaste. El afán de competición y supervivencia te hace sentir tirando. Ayer fue un día convulso, pero tras dormir estoy más relajado. Hubo un desgaste y lo mejor era no continuar. Otra temporada más así y si no se hace según qué cambios, podía ser similar", desliza antes de arrojar algo más de luz sobre dónde se toman las decisiones. "Lo hablé con Rocío (Candal) y David (Villasuso). Es una decisión fácil de tomar (su adiós) porque los resultados no son buenos y hay desgaste. Todos sabemos de dónde viene el desgaste y limpiando..., pero entiendo la decisión. Soy la cabeza visible y si no funciona (el proyecto), es normal que no continúe", apunta.

Llorente defiende que su relación con la plantilla es buena. "¿Que si alguien quiere verme fuera del club? No he tenido esa sensación, pero igual soy un iluso. Hay jugadoras más o menos contentas por lo que han jugado, pero no lo creo, confío en ellas. Si no me quisieran en el banquillo, no habrían hecho los partidos que han hecho", apunta antes de explicar cómo fue el último partido y cómo reaccionó la plantilla a su marcha. "No sé lo que sintieron (al saber de su marcha), pero yo lo viví yo emotivo. Es un año en el que te ves las caras en todo momento. Ya fue emotivo el final del partido de Riazor porque recibí su cariño. Después de lo que pasó, recibí ese cariño. Se lo comuniqué (a a la plantilla) ayer y nos fuimos a comer. Después de esa distancia, acabar así de bien es la mejor manera de finalizar una temporada", concluye.