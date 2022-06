La RFEF ya ha superado la barrera de las 20.000 entradas vendidas para el duelo de mañana entre el Dépor y el Linares en Riazor, según los datos del propio ente federativo. En tan solo 26 horas, poco antes de las 20.00 horas de ayer, ya había despachado 20.595 y el deportivismo amenaza con no detenerse ahí y seguir metiendo más y más gente en su casa para el duelo clave ante los andaluces. Se pueden adquirir las localidades vía online en la dirección https://tickets.rfef.es/. Empieza con fuerza el play off y aún no ha rodado el balón.

La afición estaba con muchas ganas y ha respondido, a pesar de la dilación en el inicio de la venta de los tiques y de que el proceso se ha llevado directamente con la Federación Española, ya que el Deportivo no ha podido intervenir en la venta ante la imposibilidad de colocar 30.000 entradas de manera física en dos o tres días. La página habilitada para el despacho dio algunos problemas el miércoles a las 18.00 horas cuando empezaba el proceso, pero posteriormente y poco a poco fue atendiendo todas las peticiones de los ávidos deportivistas. En dos horas y media se colocaron casi 15.000 entradas. Cuando había transcurrido casi un día, a las 14.00 horas de ayer, ya se acercaba a las 19.000 y poco después ya batió esa barrera psicológica. Los dos próximos días servirán para que la cifra siga subiendo y que A Coruña se consolide como la ciudad en la que se juegue el partido con mayor afluencia de toda la historia de la Primera RFEF. Será una cota difícilmente alcanzable para los demás, solo para el propio Dépor en una hipotética final. Es una muestra más de una afición y de una ciudad que viven estos días por y para el equipo. Las banderas empiezan a proliferar en distintos puntos en una campaña iniciada por el club y que se ha extendido con fuerza. La Federación de Peñas Deportivistas se ha sumado al llamamiento de los Riazor Blues para citarse dos horas antes del duelo en la puerta 0 de Riazor y así dar un recibimiento especial al equipo. Es casi una tradición de las citas claves que, en esta ocasión, se repetirá.