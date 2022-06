El Algeciras sigue adelante con su idea de paralizar el play off de ascenso, a pesar del esperado revés que recibió ayer del Comité de Apelación. El equipo andaluz ya había hecho una reclamación por alineación indebida el Castilla ante Competición que no vio caso y la segunda instancia dependiente de la Federación fue por el mismo camino. El Algeciras ha anunciado que acudirá de manera inminente al TAD (Tribunal de Arbitraje del Deporte) para que le den la razón y los tres puntos. Si no llega a tiempo el fallo, trabajan para pedir como medida cautelarísima la paralización de la fase decisiva que empieza mañana en Galicia. Si prosperase esta medida desesperada del equipo rojiblanco, el Dépor tendría un nuevo rival en estas eliminatorias de ascenso a Segunda División.