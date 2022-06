Borja Jiménez analizó esta tarde las opciones del Deportivo de conseguir el objetivo del ascenso a Segunda a través del play off. Confía en acabar alcanzando esa meta, pero no ve a su equipo con más posibilidades que los demás. “No creo que seamos los favoritos, no sé si es bueno o malo decirlo. Los ocho que quedamos tenemos un objetivo. Presión tenemos todos por conseguirlo. Tenemos mucha ilusión. Presión, no. Lo que nos tiene que mover es la ilusión por hacer algo muy importante. Presionarnos, no nos ayudaría nada. Presión, ninguna. Ilusión, mucha”, explicó el técnico blanquiazul antes de dirigir en Riazor el último entrenamiento previo al partido.

“No noto presión. Van siendo años en esto del fútbol y te vas dando cuenta de cómo va funcionando. Es un día importante pero el domingo volverá a salir el sol. Presionado, no, lo que tengo es mucha ilusión”, recalcó. “Todo el mundo que hay aquí se lo merece. Lo que siento es más una responsabilidad de hacerlo para que ellos sean felices, y que la gente cuando acabe el partido sea feliz”, explicó Borja Jiménez en Riazor. Ha tratado de llevar la semana “con bastante normalidad y relativizando mucho”. “Es un partido de fútbol y habrá vida después. Lo vamos a hacer bien. Los jugadores están muy comprometidos, muy concienciados y con mucha confianza. Hay que estar concentrados, hacer las cosas bien, ser positivos y pensar que todo va a ir bien porque lo hemos hecho durante todo el año, la gente se lo merece y los jugadores se lo merecen”, añadió Borja Jiménez, que no va a “cambiar nada” la manera de jugar: “Hay que ser valientes y que cuando acabe nadie nos pueda reprochar nada. A ponerse el escudo, a salir con la espada y a luchar”. Sobre el rival, el Linares, augura que será un adversario “complicado”. “Todos los equipos que estamos aquí es porque hemos hecho un buen año, por méritos propios. Todos tenemos buenas plantillas. Igual que nosotros, llegan con muchas ganas, esperanza e ilusión por poder hacerlo bien. Será un partido igualado, de tú a tú”, augura el técnico blanquiazul.