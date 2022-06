El Dépor-Linares de mañana (21.00 horas), correspondiente a la semifinal del play off de ascenso a Segunda División, no será retransmitido por Footters ni por Fuchs Sports. La Real Federación Española de Fútbol anunció esta tarde que Go&Go y Fuchs Sports, licencitaria de los derechos audiovisuales de la Primera RFEF, ”han alcanzado un acuerdo para que la nueva plataforma digital transmita a partir de hoy el desenlace de la Primera RFEF”, incluida la final de campeones que enfrentará al Andorra y al Racing de Santander esta noche (21.00 horas).

La web www.goandgotv.com ya oferta tanto la final de campeones como las cuatro semifinales del play off al precio de 3,99 euros cada partido. Además, oferta toda la temporada 2022-23 por 49,99, incluyendo ya los encuentros del play off del curso actual. Por lo tanto, salvo que haya novedades de última hora los aficionados del Dépor, y los del resto de equipos que pelean por el ascenso, tendrán que pagar por ver por televisión los encuentros del play off.

Inicialmente Footers incluía en sus paquetes de toda la temporada también los partidos del play off, pero no podrá emitirlos tras este nuevo acuerdo del poseedor de los derechos, Fuchs Sports, y Go&Go.