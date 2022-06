Ian Mackay se crió en las calles de A Coruña y se terminó de formar en el Deportivo, pero el mundo del fútbol le llevó a hacerse un nombre en el fútbol español durante tres lustros antes de volver a casa. Es el sexto play off de ascenso que va a disputar. Es un héroe en Ponferrada o en Sabadell. Ahora espera serlo en A Coruña. “Es distinto, es mucho más especial, por todo lo que me rodea, familia, amigos... no voy a mentir. Poder conseguirlo con este escudo y esta camiseta... Ojalá podamos celebrar, pero primero el partido ante el Linares, ganar y que la gente se vaya ilusionada para la próxima semana. Llevo tanto tiempo esperándolo que quiero pasar y disfrutar”, sentencia el guardameta.