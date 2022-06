La Real Federación Española de Fútbol anunció ayer que Go&Go y Fuchs Sports, licencitaria de los derechos audiovisuales de la Primera RFEF, “han alcanzado un acuerdo para que la nueva plataforma digital transmita desenlace de la Primera RFEF”, incluida la final de campeones de anoche entre el Andorra y al Racing de Santander, que igualmente fue retransmitida por Footters. En principio, será Go&Go la que emita el Dépor-Linares, aunque habrá que comprobar si finalmente Footters no ofrece también ese encuentro y los demás del play off.

La web www.goandgotv.com oferta desde ayer las cuatro semifinales del play off al precio de 3,99 euros cada partido. Además, ofrece la campaña 2022-23 por 49,99 euros, incluyendo ya los duelos del play off del curso actual. Por lo tanto, salvo que haya novedades de última hora los aficionados del Dépor y de los demás aspirantes al ascenso tendrán que volver a pagar por ver por televisión los encuentros del play off, siempre y cuando Footters no ofrezca esos partidos.

El Racing, campeón

Inicialmente Footters incluía en su paquete de toda la campaña también el play off, pero en principio no puede emitirlo tras este nuevo acuerdo entre Fuchs Sports y Go&Go. Sin embargo, Footters televisó ayer la final de campeones entre Racing y Andorra, que ganaron los cántabros 3-0, y tiene programados en su parrilla los partidos del play off.