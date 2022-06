Primer asalto por el ascenso

La temporada para el Deportivo ha llegado a su momento crucial después de una travesía en la que ha tenido que digerir la decepción de no lograr el ascenso directo. Lo ha asimilado con madurez hasta alcanzar el play off en un buen momento de juego y resultados que pondrá a prueba esta noche (21.00 horas) en la primera eliminatoria frente al Linares. En juego estará una plaza en la final y la posibilidad de mantener abierta la vía del ascenso para un club que a comienzos de temporada no vislumbraba otra posibilidad que la de regresar al fútbol profesional.

El Deportivo afronta este play off, hasta hace bien poco el único mecanismo que existía para abandonar la antigua Segunda División B, con la ventaja de poder disputarlo en Riazor y haber finalizado la temporada regular en segunda posición. Eso le clasificaría en caso de empate al final de una posible prórroga esta noche. Además contará con el apoyo de un estadio volcado en el que se espera la mejor entrada de los últimos años y posiblemente se rozará el lleno. La ocasión no es para menos porque tanto la afición como la ciudad han entendido la trascendencia del momento para el club, obligado a abandonar de una vez por todas el pozo en el que se encuentra desde hace dos años. El escenario y el ambiente le favorecen, pero deberá demostrarlo sobre el césped ante un rival que llega al play off como cenicienta, pero apoyado en unos números tan convincentes como los del Deportivo. “Llegamos al ‘play off’ en nuestro mejor momento” El conjunto jienense logró cinco victorias en los últimos seis partidos y consiguió escalar hasta las posiciones de cabeza tras una meritoria segunda vuelta del campeonato. Esta noche buscarán dar la campanada ante un Dépor favorito que lleva semanas preparándose para esta primera eliminatoria. El equipo ha encontrado este último mes una continuidad solo rota con la derrota ante Unionistas, aunque las circunstancias eran especiales porque la segunda plaza ya estaba asegurada y Borja Jiménez decidió no arriesgar con los jugadores más habituales, y debería hacerla valer esta noche. El juego deportivista ha vuelto a ser reconocible, parecido a aquel que desplegó en la primera mitad del campeonato. La llegada de Antoñito para el lateral derecho ha ordenado de nuevo al equipo, lo ha hecho más armónico, y eso ha permitido recuperar parte de sus señas de identidad. El Dépor ha vuelto a ser ese conjunto profundo que encuentra con facilidad el área rival y presiona con intensidad, pero también mantiene la vulnerabilidad en las transiciones. El Linares posiblemente busque explotarlas para multiplicar sus opciones de sorpresa en el primer asalto por el ascenso.