El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, mostró su satisfacción por el resultado y por la total comunión entre el equipo y la afición. “Nuestra gente ha estado increíble, cuando empezaba en esto de ser entrenador mi sueño era poder vivir noches como esta. Ha sido todo muy bonito. Nos queda lo más difícil. Hemos hecho la mitad del camino. Habrá tiempo desde mañana de pensar en eso y ahora es momento de disfrutar. Nuestra intención era que la gente fuera un poquito más feliz al acabar el partido y esa es la mejor valoración del encuentro. Hemos podido hacer sonreír a gran parte del deportivismo otra vez”, explicó el abulense.

El entrenador blanquiazul elogió al Linares, “un gran equipo” que dificultó mucho las cosas al Dépor hasta el descanso. “En la primera parte nos ha costado un poquito y estuvimos un pelín incómodos. Hubo una intervención muy buena de Ian [Mackay], que ha estado muy bien, como todo el año. Tras el descanso Mario [Soriano] nos ha dado muchas cosas. Me alegro de que le haya salido un partido así. Estoy contento por los chicos. Hay que disfrutar estas cosas. La semana es muy larga y prepararemos la final. Estamos en la final y no es fácil jugar una final, en la categoría que sea”, argumentó.

En el vestuario tras la victoria vio a sus jugadores “contentos pero sabiendo que queda lo más difícil”. “Hay que disfrutar, porque lo que han hecho no es nada fácil. Están tranquilos. Es el mejor vestuario que he tenido hasta ahora como entrenador. Se lo merecen. Tenemos un muy buen grupo de jugadores”, añadió Jiménez, que todavía no quiso hacer un análisis del Albacete, su rival en la final del próximo sábado. “No puedo valorarlo porque no lo he visto, ni hoy [por ayer] ni durante el año. Ahora quedan muchas horas para analizarlo, verlo y preparar el partido. Las finales no son fáciles, imagino que esta tampoco lo va a ser contra un rival que tenía el mismo objetivo durante el año. Que gane el mejor”, deseó el abulense.

Bromeó con De la Barrera

Además, Borja Jiménez bromeó sobre el origen coruñés de su homólogo del Albacete, Rubén de la Barrera, que es además su antecesor en el banquillo de Riazor. “Casualidades de la vida. Ellos han hecho un buen año también . Tienen el mismo objetivo y el míster supongo que no querrá ascender porque, si no, no podrá volver a su ciudad. Será cuestión de comentárselo, y ya está”, bromeó Borja Jiménez a la conclusión.

Sobre el recibimiento del bus a la llegada al estadio de Riazor, el técnico señaló que “es algo difícil de explicar, es algo que hay que vivir, porque le miras a la gente a la cara”. “Lo que te transmiten es una sensación difícil de describir y explicar, pero creo que hemos cumplido con nuestra parte del objetivo, con que se sintieran orgullosos del equipo”, concluyó Jiménez.

González lamenta el 2-0

Por su parte, el entrenador del Linares, Alberto González, reconoció que el 2-0 fue “una gran losa para su equipo”. “El Dépor es peligroso y con el marcador a favor es doblemente peligroso”, explicó el técnico visitante, que elogió la pegada del equipo coruñés al inicio de la segunda parte: “Mario Soriano ha mostrado un desequilibrio brutal y Bergantiños hizo un tiro espectacular”.