Juergen Elitim cree que el primer tanto del Deportivo de A Coruña, justo antes del descanso, resultó clave en el desenlace de la semifinal. “Fue un partido difícil. Sabíamos que las eliminatorias del play off se deciden por pequeños detalles. Por suerte y gracias a Dios hemos estado lúcidos y hemos podido rematar un partido que planteamos bien y en el que hicimos muchas cosas bien. A partir del gol nos liberamos un poco. Llegó en un momento fundamental a nivel mental y en la segunda parte nos liberamos más”, analizó.

El centrocampista del Deportivo se refirió a la celebración de los goles en la segunda parte, con todos formando una gran piña, tanto los que estaban jugando como los que saltaron desde el banquillo. “Desde la jornada uno se vio esa unión del vestuario, los que juegan menos siempre apoyando y sumando en cada entrenamiento. Lo vivimos todos a muerte. Para nosotros es un sueño poder estar aquí”, celebró el colombiano.

Juergen también dedicó palabras de agradecimiento a la afición blanquiazul. “Sabíamos que el deportivismo no iba a defraudar. Siendo el play off en casa, era una oportunidad bonita para vivir lo que hemos vivido. No cambiamos nada en la segunda parte. Es normal que la primera parte sea mucho más igualada. Con los goles fuimos creciendo”, añadió el centrocampista del Dépor tras la goleada ante el Linares.