Duelo de favoritos por el ascenso

Deportivo y Albacete se jugarán el sábado (18.00 horas) el ascenso a una sola carta en la final de un play off al que ambos se presentaron después de digerir la decepción que supuso no proclamarse campeones de sus respectivos grupos. Los dos partían como favoritos al comienzo de la temporada para regresar por la vía rápida al fútbol profesional, pero han tenido que adaptarse a una promoción que los ha terminado emparejando en su camino hacia Segunda División. La eliminatoria deparará además un reencuentro con el pasado más reciente del Dépor, personificado en la figura de un Rubén de la Barrera que recaló en el proyecto manchego el pasado verano tras no renovar su contrato con el club blanquiazul y de la mano del que fuera secretario técnico deportivista durante el curso 2020-21, Alfonso Serrano.

Los de Deportivo y Albacete partían como los proyectos más ambiciosos de la recién estrenada Primera RFEF y con el ascenso directo como el objetivo prioritario. Los dos acometieron una profunda reestructuración el pasado verano para afrontar el reto de regresar al fútbol profesional, los blanquiazules después de una temporada decepcionante y los manchegos tras su descenso. Los caminos de ambos se han terminado cruzando en esta fase de ascenso, pero ya lo hicieron durante la planificación de la temporada. Los dos equipos rivalizaron en el fichaje de jugadores, como en el caso de Juan Carlos Menudo y Alberto Quiles, pretendidos tanto por Deportivo como por Albacete y que terminarían recalando en A Coruña. Esa competencia no fue más que la consecuencia de partir como dos de los máximos favoritos de la competición y llegó tras el trasvase que se produjo de un club a otro. El ‘Alba’ de De la Barrera, último obstáculo Alfonso Serrano, después de un curso decepcionante como secretario técnico y mano derecha de Richard Barral en el que el Deportivo se quedó lejos del ascenso, decidió marcharse y convertirse en el arquitecto del proyecto manchego. Para ello reclutó a un Rubén de la Barrera cuya continuidad en el Deportivo se torció de mala manera cuando parecía fuera de toda duda a pesar de que no logró el ascenso. Los dos cumplieron con las expectativas desde el comienzo de la temporada y enseguida se colocaron entre los máximos aspirantes de sus grupos para conseguir el ascenso directo. El Albacete notó más la igualdad en el suyo, pero logró colocarse en una posición de privilegio en el tramo final antes de derrumbarse en las últimas jornadas y ceder en la lucha por el liderato frente al Andorra. El hundimiento del Deportivo fue anterior, prácticamente al comienzo de la segunda vuelta, pero podría decirse que ha llegado en mejor dinámica al play off. Tres derrotas en las últimas cuatro jornadas condenaron al Albacete a la tercera posición en su grupo y a cruzarse con el Deportivo en la eliminatoria final por el ascenso, precisamente lo que quería evitar a toda costa Rubén de la Barrera. En la semifinales ante el Rayo Majadahonda sufrieron para imponerse al equipo madrileño (2-1) en Balaídos, pero aún así los números de los dos equipos son bastante parecidos a lo largo de la temporada. El Dépor encadenó ocho jornadas sin perder antes de la derrota frente a Unionistas en una última jornada en la que ya no se jugaba nada y ha recuperado parte de las señas de identidad en su juego que lo diferenciaron en la primera mitad del campeonato. Deportivo y Racing, sin embargo, se enfrentarán muy igualados, con 59 goles a favor para los blanquiazules en la temporada regular y 52 para los manchegos. Los deportivistas encajaron 29 y el Albacete 34, mientras que los coruñeses lograron ganar tres partidos más.