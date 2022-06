"Mi objetivo la temporada que viene es ser importante". Así de ambicioso se muestra Hugo Novoa (Bertamiráns, Ames, A Coruña, 2003) en una entrevista con EFE. Un chico acostumbrado a jugar con sus amigos en las calles de su pueblo y que hizo las maletas rumbo a Alemania con 16 años por el proyecto de un Red Bull Leipgiz que le dio un plan deportivo que era "el indicado" para él.

Tras sufrir con su Dépor, aún quedándole la final por el ascenso a Segunda, su objetivo más inmediato es debutar con España sub-21 este martes en Melilla contra Malta (20:00 horas). Sus padres estarán en la grada. Y tras esto, dar "el siguiente paso" y asentarse "en la élite".

Primera llamada con la sub-21. No entró en la convocatoria contra Irlanda del Norte, imagino que está deseando debutar…

Sí, no tuve la oportunidad de ir convocado, pero espero que el siguiente partido pueda tener mis primeros minutos con la sub-21, que seguro que será un momento muy bonito. Mi padre y mi madre seguro que van a estar allí (en Melilla).

En las categorías inferiores de España le hemos visto jugar bastante de lateral derecho, ¿se ve en esa posición también en la sub-21?

Soy un jugador que puedo jugar por banda en cualquier posición. Normalmente me siento más cómodo de extremo, pero con la selección, al tener el dominio del partido, me siento muy cómodo en el lateral.

¿Pero mejor de extremo para asentarse en la élite?

Sí, en un futuro me gustaría jugar de extremo, pero si en algún momento me toca adaptarme al lateral, estoy preparado para lo que sea.

El sábado por la tarde Luis de la Fuente les dio la tarde libre. ¿Vio a su Dépor?

Sí. Estuve muy atento viendo el partido. Una increíble actuación de mi Dépor. Ganamos 4-0 y conseguimos lo que queríamos, que es llegar a la final, y a ver si se consigue el ascenso. El Albacete es un equipo complicado, que también merece estar más arriba, pero espero que el Dépor sea superior.

P: Veo que lo siente de verdad…

Soy un aficionado más y tengo muchos amigos ahí. Sería increíble que ascendiera el Dépor. Soy muy del Dépor y si asciende será bueno para todos.

Hace tres años cambió su pueblo para irse a Alemania. ¿Por qué?

En ese momento en el Deportivo no había un camino claro para llegar al primer equipo, no apostaba mucho por la juventud como lo está haciendo ahora. Me llegó esa oferta y ese plan deportivo que creía que era el indicado para mí.

Y ese primer día, sin saber alemán y con el inglés básico. ¿Cómo lo recuerda?

La verdad que el impacto más grande fue cuando llegué a la academia por primera vez, me tumbé en la cama y dije "pff… ¿y ahora qué hago?". Yo estaba acostumbrado a salir a la calle y a estar con mis amigos, y allí no tenía cómo hablar. Ese fue el impacto más grande que me di en mi vida, pero me he adaptado bien gracias también a los chicos de la academia.

Personalmente, ¿qué se lleva de estos años en Alemania?

Me llevo una corteza. He pasado malos momentos que me ha tocado superar y eso para un futuro va a ser bastante importante porque ya estoy acostumbrado a esos malos momentos. La experiencia de vivir solo en otro país, hacer la compra todos los días, cocinar para ti… es un grado en la vida.

En el deportivo. Debutó en Bundesliga y lo hizo con gol. ¿Cómo lo recuerda?

Yo creía que podía entrar porque estaba entrenando bien y era contra un rival que, en principio, no nos iba a causar muchos problemas. Cuando me llamaron se me puso una sonrisa en la cara, era el momento que soñaba desde que era pequeño. Tuve la suerte de que me cayera el balón y hacer el primer gol. Fue un momento increíble, el más feliz de toda mi vida.

Renovó en enero hasta el 30 de junio de 2024. Esto demuestra la confianza que tienen en usted. ¿La nota?

El club confía mucho en mí y en mi calidad, pero también es verdad que hay una plantilla muy extensa y de mucha calidad. Hay jugadores increíbles en cada posición y es complicado asentarse como titular o un jugador importante. Siento esa confianza del club, pero también es complicado tener minutos ahí.

Y a la vez su objetivo la próxima temporada es ser importante…

Sí. Mi objetivo la temporada que viene es ser importante. Esta temporada estuve muy contento porque tuve mis primeros minutos en el fútbol profesional, metí mi primer gol, fui titular… pero el año que viene tengo que dar el siguiente paso y empezar a asentarme en la élite para demostrar de verdad mis cualidades. Sí que es verdad que se demuestran y se pueden ver, pero cuando juegas partido tras partido es cuando más se pueden apreciar.

Usted ha sido partícipe del primer gran trofeo del Red Bull Leipgiz, la Copa de Alemania. ¿Qué ha significado este título para el club y, sobre todo, el proyecto Red Bull?

Para la ciudad, los aficionados y el Red Bull Leipzig es algo increíble. Un proyecto que empezó hace diez años y que ahora es una realidad, uno de los mejores equipos de Europa. Está en la élite y jugando 'Champions'. El primer título se lleva buscando mucho tiempo y significa mucho.

Dos nombres propios para acabar. El primero, Dani Olmo, que estuvo como usted en la sub-21. ¿Cómo es su relación con él?

Dani es un chico increíble. Se comporta increíble conmigo porque soy español y me ayuda en todo lo que puede. Aparte de lo gran jugador que es, como persona es un '10'.

Habla de lo gran jugador que es. ¿Y Nkunku? Usted que lo ve todos los días en los entrenamientos. ¿Es tan bueno como dicen los números?

Sí. 'Cristo', como le llamamos nosotros, es un jugador técnicamente impecable. Muy rápido. Hace todo muy bien, es un jugador en el que, si tu te fijas, todos los detalles que tiene, cuando toca el balón… lo hace todo bien. Es algo que no todos los jugadores hacen. Aparte de ser decisivo arriba, te puede jugar en el mediocampo, recupera balones… es un jugador muy completo y con un talento increíble.