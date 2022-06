Alba Merino no seguirá en el Dépor Abanca la próxima temporada. La propia jugadora se despidió de la afición a través de sus redes sociales con un escrito en el que critica que el club le ha comunicado que no cuenta con ella pese a que hace solo un mes le dijo lo contrario, por lo que opina que "levantar la voz sigue molestando".

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ni siquiera me han dado la opción. en la mañana del jueves pasado se pudo en contacto conmigo el director general del club, David Villasuso, para comunicarme mediente una llamada telefónica que no cuentan conmigo para la próxima temporada porque según él y la dirección deportiva, ya no soy importante en el equipo y creen que no voy a rendir de la misma manera que lo venía haciendo", explica Merino, que reapareció el pasado mes de abril en una convocatoria después de seis meses tras haber sido operada de unas molestias que arrastraba en el menisco de su rodilla derecha.

"Una decisión que me sorprende bastante porque en una reunión con Rocío Candal hace prácticamente un mes me dice que cuentan conmigo para la próxima temporada, que soy una jugadora muy importante dentro del equipo, que me han visto en benas condiciones en mi regreso después de la lesión y que sería una jugadora diferencial la próxima temporada", sigue y añade: "Por desgracia, creo que levantar la voz sigue molestano. Aun así, volvería a actuar de la misma manera una y mil veces más, siguiendo mis principios y valores".

Merino también afirma que su intención era la de continuar y que pensaba que la camiseta del Deportivo sería la última que defendería. "No encontraría las palabras para describir a la afición del Dépor. Es impresionante y qué afotunada me siento por haberlos podido disfrutar estos cuatro años. Me voy con la conciencia muy, muy, muy tranquila, me he dejado todo dentro y fuera del terreno de juego y os puedo asegurar que he sentido y defendido esta camiseta y este escudo como si llevara aquí toda la vida".