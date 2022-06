Álex Bergantiños, tras su golazo y los sobresaltos del Dépor-Linares, se declara listo para la final del play off de ascenso a Segunda que exigirá aún más ante un Albacete que tiene en una alta estima. "Somos las dos mejores plantillas de la Primera Federación con diferencia, es un equipo poderoso", avanza. "Hay mucho talento para hacer gol en los dos. Vamos a depender del acierto. Nosotros lo tuvimos en las dos áreas ante el Linares, pero ellos cuentan con jugadores de una categoría superior, al igual que nosotros. Cualquier decisión marcará. El que afine, el que muestre algo parecido a su mejor versión se lo llevará. Estoy convencido de que va a ser muy ajustado", vaticina.

Uno de los nombres es el técnico de los manchegos, el coruñés Rubén de la Barrera, y su conocimiento de la plantilla del Dépor, a la que dirigió la pasada temporada. Álex relativiza esa especie de información privilegiada que pueda tener el técnico y el beneficio que pueda sacar de la misma. "Conocemos cosas de los entrenadores, pero se mitifica todo eso. La plantilla (del Dépor) cambió mucho y ahora se hace mucho scouting. Hoy en días los entrenadores se adaptan al perfil de jugadores que tienen. No pienso que sea tan determinante, aunque será especial para él por coruñés. Es una pena que le toque ante un equipo de su ciudad", analiza.

Al pivote le cuesta sopesar si es este el partido más importante de sus once años en el primer equipo del Dépor, pero si tiene claro que es "determinante e importantísimo" por "club y por ciudad" porque "sería un tercer año fuera del fútbol profesional". El capitán no oculta que el Dépor debe estar "donde merece y le corresponde" y hay que "lograrlo lo antes posible, que es este sábado", admite.

El mediocentro ve al equipo creciendo y preparado, también a partir de superar dificultades y de cometer errores. "El grupo ha ido madurando y se ha adaptado a los escenarios, a perder partidos importantes, a tener encuentros decisivos, a prepararse mentalmente... Ahora hay que vivir el play off. Lo más importante es el componente mental y el otro día ante el Linares hicimos cosas mal en la primera parte, pero es una experiencia positiva que sirve de experiencia y aprendizaje", reconoce.

Sede en Riazor

El Deportivo fue ajeno al proceso de solicitud de la sede para el play off de ascenso y abogó siempre por el sistema tradicional de partidos a ida y vuelta, pero aún así ha sido objeto de críticas por las supuestas facilidades que ha logrado para ascender al jugar en A Coruña. Álex se pronuncia. "Estamos en la era de las redes, del ruido. Tampoco quiero que se me saque de contexto, pero cansa un poco que se diga que el Dépor tiene que ver. La gran mayoría pensamos que es mejor a día y vuelta, hay que darle una vuelta al formato. Me haría más ilusión haber jugado en Linares también. Nosotros no pusimos las reglas de la competición. La Federación Galega pidió la sede y no estábamos clasificados cuando lo hizo. Nosotros estamos encantados con tener aquí a nuestra afición desde luego, es maravillosa, pero no decidimos la sede. Hay mucho ruido y además no garantiza nada (jugar en Riazor). El fútbol tiende a negocio y pasa esto. El Dépor y el deportivismo ni es responsable ni debe sentirse condicionado por eso", apunta el mediocentro de la Sagrada.