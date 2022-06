Juergen Elitim no pudo participar en el entrenamiento de ayer debido a una gastroenteritis, según informó el club. El centrocampista colombiano no estuvo en la sesión con la que la plantilla comenzó a preparar la final del play off de ascenso contra el Albacete del sábado (18.00 horas) en el estadio de Riazor. A pesar de su ausencia de ayer, su participación en ese encuentro decisivo no parece correr peligro.

El entrenador deportivista, Borja Jiménez, no pudo contar tampoco en el entrenamiento de ayer con Víctor García ni Trilli. Los dos están descartados para el partido contra el conjunto manchego debido a las lesiones de larga duración que arrastran desde hace meses. La plantilla deportivista se ejercitará esta mañana de nuevo para preparar el partido contra el Albacete. Los jugadores están citados a las 10.30 horas en el estadio de Riazor para una sesión a puerta cerrada a las órdenes de Borja Jiménez. Mañana regresarán a las instalaciones de la ciudad deportiva.