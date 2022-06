Los aficionados del Dépor se lanzaron desde las 11.00 horas de ayer a completar con éxito la compra de entradas para la final del play off de ascenso a Segunda División ante el Albacete, según el acuerdo entre el club y la Federación Española de Fútbol para darle preferencia a los abonados blanquiazules. 17.663 fueron finalmente, según los datos del club coruñés, las localidades que colocó la RFEF entre la afición blanquiazul, aunque la Federación eleva esa cifra hasta las 19.589. Los seguidores blanquiazules tuvieron de plazo hasta las 17.00 horas del jueves para formalizar su adquisición con reserva de localidad. A este total hay que sumar los 3.008 billetes comprometidos al Albacete. A las 18.00 horas se abrió el despacho para el público general con 5.000 entradas aún a la venta en este enlace que se agotaron en unos minutos. De hecho, el enlace para la compra ya cuelga su particular cartel de 'No hay billetes'. Han sido, finalmente, 28.639 las localidades despachadas para ambas aficiones en todo el estadio. No va más.

El Deportivo, en pie ante su historia Una venta de récord. Y eso que el proceso, que se realiza de manera online, fue una odisea en los primeros compases de ayer para muchos seguidores que veían como la plataforma les expulsaba en la parte final de la adquisición y como sus asientos ya aparecían bloqueados. La RFEF reconoció que se estaba encontrando con “alguna incidencia” y que esperaba “solucionarla pronto”. Poco después de las 12.00 horas de ayer se habilitó una cola virtual tras entrar en la página web que obligaba a una larga espera, pero que fue normalizando poco a poco la situación. Durante la tarde ya no existió ningún tipo de problema para afrontar la adquisición de los tiques. Fuentes de la RFEF, admiten que el contratiempo respecto a la semana pasada se generó “en la herramienta” que se habilitó “para garantizar que los socios del Deportivo tuviesen preferencia” en la compra de las entradas. Álex Bergantiños: "Estoy convencido de que va a ser un partido muy ajustado" Todos los socios blanquiazules (20.140), de esta manera, tuvieron garantizada una localidad para acudir a la final del play off de ascenso a Segunda División que se disputará el sábado (18.00 horas) en el estadio de Riazor, según lo acordado entre el club y la RFEF. Las entradas se pusieron a la venta este miércoles 8 de junio por la mañana, a partir de las once, en la plataforma online de la Federación (RFEF) en el link https://taquilla.rfef.es/rfef2e1/es_ES/entradas/evento/24837 y todos los abonados iban a tener preferencia de compra hasta hoy a la misma hora, pero se amplió el plazo hasta las 17.00 horas por la incidencia en la web de despacho de la Federación. Una vez finalizada esta reserva de billetes para los socios coruñeses, cualquier aficionado podía conseguir uno de los 5.000 asientos sin ser abonado en este enlace https://tickets.rfef.es/. Se acabaron en unos minutos. Convocado un nuevo recibimiento Han sido infinitas las demostraciones de fuerza y de cariño que le ha dado el deportivismo a su equipo en los últimos años, pero pocas como ese recibimiento en la puerta cero de Riazor antes del partido del pasado sábado ante el Linares. Es un gesto que se ha convertido en una tradición en los momentos decisivos de las últimas campañas, aunque casi nunca se vio así el tramo que separa la rotonda de las Esclavas con ese punto de desembarco del equipo para acceder al recinto coruñés. Los Riazor Blues y la Federación de Peñas Deportivistas vuelven a convocar a los seguidores dos horas antes del inicio del duelo para hacer sentir su apoyo a los jugadores antes de ese enfrentamiento con el Albacete de Rubén de la Barrera. Será, de esta manera, a las 16.00 horas, en dos días, cuando esté citada la masa social coruñesa para reeditar unas imágenes que esperan que empujen a los futbolistas y que sean el inicio del regreso del equipo a Segunda División. Dentro del estadio, que se llenará o estará muy cerca de hacerlo, habrá más sorpresas, aunque no en esta ocasión un mosaico, tal y como reconoció ayer la propia Federación de Peñas Deportivistas. No será óbice para que Riazor se vuelva a teñir de blanquiazul como en la semifinal. La ciudad ya está engalanada desde la semana pasada y las banderas del Dépor se multiplican en cada rincón. El blanco y el azul dominan y esa marea se trasladará al interior del coliseo en un par de días.