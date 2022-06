Jaime Sánchez, futbolista de confianza de Borja Jiménez, ha regresado a la titularidad en el Deportivo en las últimas jornadas tras la disputa que ha mantenido por un puesto con Borja Granero y tras arrastrar problemas físicos de manera intermitente durante todo el ejercicio. Es central, pero asimila la vocación ofensiva de su equipo, a pesar de que una igualada al final de los 120 minutos reglamentarios le da el ascenso al conjunto coruñés. “Al playoff los equipos van más cohibidos, no quieren encajar, pero somos dos equipos (Deportivo y Albacete) muy valientes. Nos vale el empate, pero no pensamos en el empate, sino en salir a ganar, porque es lo que hemos hecho todo el año y lo que sabemos. No contemplamos la igualada”, insistió el andaluz.

Jaime Sánchez es el primero que reconoce que “las sensaciones son muy buenas” y que “el equipo está con muchas ganas e ilusión de que llegue el sábado”. El objetivo es “conseguir lo que quiere todo el mundo, el ascenso” y para ello están “tratando de llevar la semana con normalidad, como si fuera cualquier otro partido, aunque sea mucho más trascendente”, advirtió el defensa, ex del Sabadell. “Nos lo va a poner difícil porque es un equipo muy bueno y muy bien trabajado. Sabemos a quién nos enfrentamos, pero tenemos todas las condiciones para ganar porque confiamos en nosotros mismos”, precisó sobre un Albacete de Rubén de la Barrera, que cree que es el equipo “que más calidad individual tiene” de todos a los que se ha medido esta temporada.