“Mario ha madurado de golpe en un año”

De ese niño que llegó a hurtadillas el 31 de agosto y que poco o nada decía al deportivismo a ser, nueve meses después, uno de los hombres y nombres del momento en el Deportivo, a resquebrajar Riazor con su gol al Linares. Es el viaje inesperado de Mario Soriano (Madrid, 2002), que ha tenido que afrontar por el camino su primer año fuera de casa, los pocos minutos de la primera vuelta y las dudas que su fichaje despertó entre la afición, ante el torrente de talento que emanaba de la generación de oro de juveniles de Marbella.

“Mi hermano, por suerte, ha vivido todo de cara en sus años de formación”, reconoce Daniel Soriano, solo tres años mayor y que pasó también por la cantera del Atlético hasta que se tuvo que retirar por un problema en una de sus rodillas. “Él era siempre el capitán en todas las categorías, era la joyita, era al que regalaban los oídos en todo... Vives un poco en una burbuja. Y llegar aquí (al Dépor) el último, que nadie lo esperase, que al principio no jugase fue un golpe de realidad, aunque es lo que hay en todos los equipos. Y haberle visto madurar, crecer y no tirar la toalla en un año entre comillas duro es supergratificante”, contextualiza orgulloso su hermano, que lo ha visto crecer en más aspectos. “He notado mucho el cambio. Cuando se va el 31 de agosto y le veo a los dos o tres meses después asentado en su piso solo, con sus estudios y hablas con él de cosas que no hablabas antes, te das cuenta de golpe que está creciendo. Estoy muy unido a él y lo ves siempre como un enano y todo el mundo crece. Ha madurado de golpe en un año. En el fútbol, en la vida... El futbolista es, al final, un privilegiado y esta es la vida real”, razona.

Mario Soriano ha “sentido el cariño de la afición del Deportivo desde el primer día” y ahora más que nunca con su gol al Linares, pero su hermano es el primero que puede entender las reticencias que pudo despertar su fichaje. “Ya nos pasó en el Atlético. Quien no lo conoce y no sabe cómo es puede decir: ‘¿Para qué lo voy a traer si tengo aquí a 20 chavales?’ Era normal que costase que calase en la afición, en todas las casas pasa. Quizás no era santo de su devoción de un mínimo sector, pero él siguió currando y no bajó los brazos”, refuerza.

Quien si creyó en él desde el primer minuto fue Borja. Primero trayéndolo, aunque fuese sobre la hora. “Hasta el 31 de agosto se iba a quedar en Tercera RFEF, tampoco le había salido nada claro. Solo un comentario sobre el Dépor en junio”, admite. Y, después, dándole minutos y oportunidades. “Confianza es ponerlo un día tras otro, a pesar de que no se pueda entender bien. Es síntoma de que te quiere, de que por algo te ha traído, de quiere sacarte lo mejor”, apunta Daniel.

De convencer al técnico a calar en el vestuario. Las imágenes de la celebración de su gol ante el Linares son el mejor refrendo. “Está totalmente integrado siendo tan pequeño en un vestuario de hombres, porque esto ya no es la cantera”, avanza y se explica. “El miedo que teníamos es que no es que sea introvertido, pero le cuesta a lo mejor integrarse, no es de los que llega a las primeras de cambio y es superextrovertido y afianza amistades. Nos ha sorprendido lo que ha generado el vestuario, también lo percibimos en el gol del Valladolid Promesas, en cómo lo celebraban. Todo eso nos da tranquilidad”, respira.

Este año a la familia le ha dado tiempo a saber lo que es el Deportivo, aunque en el momento del fichaje fue su padre el que les reforzó esa idea de grandeza que acompaña al club de la época “de Champions, de ganar títulos”. Tras el tanto y la victoria ante el Linares, estarán todos de vuelta en Riazor. Siempre con calma y a por más: “¿El gol? Mi hermano ni en lo malo está muy mal ni en lo bueno es eufórico. Quien no está feliz en esos momentos miente, pero está tranquilo. Ya me dijo que como no hagan lo mismo el sábado, no vale para nada; eso dice mucho de él”.