El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, está "bastante tranquilo" a solo un día de la final del play off de ascenso a Segunda División, que enfrenta mañana a Deportivo y Albacete en Riazor (18.00 horas). Es consciente de que los nervios aumentarán a medida que se acerque el choque, pero "siempre relativizando y sabiendo que es solo un deporte". Los jugadores, desvela el técnico, también están "tranquilos, convencidos de que el factor anímico va a ser muy importante y que quien mejor maneje esas situaciones estará más cerca de la victoria".

Borja tiene claro que no va a hacer "nada especial" para motivar a los suyos, pues la afición ya juega ese papel. "La motivación son los 30.000 que pueden estar en el estadio. Nada mejor que salir al campo y verlo lleno. Lo que podamos hacer como cuerpo técnico de motivación está muy lejos de lo que nos va a aportar la afición", reflexiona en rueda de prensa.

No le preocupan los comentarios sobre si el Deportivo tiene ventaja por jugar en Riazor porque, recuerda, "todo el mundo ha tenido tiempo de quejarse, pero una vez puestas las normas, no hay que darles más vueltas". "El Dépor no es partícipe de nada de esto. Nosotros no hemos elegido jugar aquí", añade.

Sobre el partido, el técnico deportivista cree que "quien esté más acertado en momentos clave será el que consiga el objetivo". Opina, además, "que no va a ser un partido con grandes diferencias porque no las hay, va a ser igualado". Sabe, por experiencia, que "las finales se deciden por muy poquito". Tiene claro el plan: "Nuestra idea no va a ser jugar a no equivocarnos, nuestra idea va a ser ir a ganar el partido desde el minuto 1". Borja Jiménez es consciente de que "hay posibilidades de perderlo", por lo que "lo importante es estar vivo en todo momento y la mejor manera es hacer gol".

"No va a haber un equipo dominado" en esta familia, en palabras del entrenador del Dépor, que insiste que el equipo que "mejor sepa sostenerse durante los minutos que no esté cómodo, estará más cerca de la victoria".

Borja Jiménez señala que el Albacete tiene "la mejor o una de las mejores plantillas de su grupo". "Ha sido un equipo que durante todo el año ha estado arriba y ha hecho las cosas muy bien", destaca, y añade: "No me preocupa un nombre en concreto sino el colectivo, son jugaodres que pueden decidir una eliminatoria y un ascenso".

Sobre su alineación y su plan de juego, todavía una incógnita, el técnico avisa que "puede haber alguna sorpresa" y pone al equipo por encima de la labor individual. "Lo importante es darle a cada jugador relación con los jugadores cercanos para ser mejor y que el equipo ocupe espacios para hacer daño, en este caso, al Albacete", analiza.

Los jugadores blanquiazules tendrán que dar "un paso al frente" para conquistar el choque. Sin miedo. "No vamos a tener miedo a equivocarnos porque no lo hemos tenido durante todo el año", recuerda. Insiste en que el "ambiente" es clave, como lo ha sido en ocasiones anteriores, pero alerta de que "nada de eso asegura la victoria". "Vamos a tener que hacer muchas cosas bien dentro del campo para poder ascender y la afición lo va hacer también fuera del campo", concluye.